FFR: Les hommes forts du deuxième mandat Laporte

Laporte s’appuie et s’est montré à la plupart des meetings avec trois piliers de son équipe. Il y a bien sûr, Serge Simon, dont il n’a eu de cesse de louer le travail dans la gestion de la crise du Covid 19, mais aussi le trésorier Alexandre Martinez, qui lui permet, avec son pilotage financier, de réaliser une politique de redistribution des recettes et enfin Alain Doucet, président de la Ligue d’Occitanie, adversaire de Laporte en 2016 et qui s’est rallié à l’actuel président de la FFR.

Par ailleurs, les 29 premiers noms de sa liste siègeront au comité directeur de la FFR, qui compte 38 représentants. Parmi eux, les attendus (Alain Doucet, Alexandre Martinez, Serge Simon, Henri Mondino, Patrick Buisson ou Christian Dullin) mais aussi l'ancien deuxième ligne international Pascal Papé, qui pointait en seizième position sur la liste.

La liste complète :

1. Bernard Laporte, PACA, président

2. Serge Simon, Nouvelle Aquitaine, vice-président

3. Alexandre Martinez, Occitanie, trésorier

4. Christian Dullin, AURA, secrétaire général

5. Wanda Noury, Ile de France

6. Alain Doucet, Occitanie

7. Marie-Pierre Pages, Occitanie

8. Henri Mondino, PACA

9. Sandrine Romagne, Normandie

10. Patrick Buisson, Occitanie

11. Laetitia Pachoud, Occitanie

12. Michel Macary, Nouvelle Aquitaine

13. Brigitte Jugla, Nouvelle Aquitaine

14. Dominique Coquelet, Pays de Loire

15. Virginie Deprince, Occitaine

16. Pascal Papé, Ile de France

17. Lydie Bonnet, AURA

18. André Prigent, Centre

19. Marie-Angès Masdieu, Nouvelle Aquitaine

20. Joël Tomakplekonou, Bourgogne-Franche-Comté

21. Véronique Cros, AURA

22. Jacques Vimbert, Normandie

23. Anne Gallissaires, Nouvelle Aquitaine

24. Sébastien Carrez, Hauts-de-France

25. Patrice Dumoulin, Grand Est

26. José Machado, Ile de France

27. Etuato Mulikihaamea, Wallis et Futuna

28. Patrice Croquet, Bretagne

29. Antoine Martinez, Occitanie