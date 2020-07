FFR : les élections maintenues

"Le comité directeur de la FFR a confirmé la date du 3 octobre 2020 pour la tenue de l'assemblée générale élective, cette date n'ayant jamais été remise en cause juridiquement", a expliqué l'instance dans un communiqué. Florian Grill, unique candidat officiel face au président sortant, Bernard Laporte, avait demandé à ce que les élections fédérales soient reportées en raison de la crise sanitaire. "Il y a eu deux mois durant lesquels la campagne a été totalement interrompue. Il fallait aussi avoir la décence de ne pas parler pendant cette période. Les clubs avaient voté une campagne électorale qui devait durer neuf mois or, là, elle ne dure, dans le meilleur des cas, que sept mois...", a souligné Grill, président de la Ligue régionale Ile-de-France de rugby, à l'AFP.

"La ministre des Sports avait proposé un report de la date limite des élections de quatre mois. La plupart des fédérations ont repoussé leurs élections. Elles ne le sont pas dans le rugby. Le comité éthique et déontologique de la Fédération avait donné un avis extrêmement clair: il recommandait de décaler. Ce n'est finalement pas le cas. Dont acte", a-t-il ajouté. Bernard Laporte, ancien joueur et entraîneur, puis sélectionneur du XV de France (1999-2007), secrétaire d'Etat aux Sports (2007-2009) et manager du RC Toulon (2011-2016), est président de la FFR depuis décembre 2016.