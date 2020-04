FFR : Grill salue la position de Maracinéanu sur le report des élections

Dans un communiqué de presse, Roxanna Maracinéanu, Ministre des sports, s’est déclarée hier lundi favorable à la proposition formulée par le président du CNOSF Denis Masseglia, après consultation des fédérations, sur un report des élections fédérales, "qu’elle prévoit de transposer dans un décret qui sera soumis au Conseil d’Etat". Une décision qui fait suite au report des Jeux Olympiques et Paralympiques à l’été 2021.

Et pour cause. Les élections fédérales doivent se tenir en théorie au plus tard le 31 décembre de l’année des Jeux. Or, un consensus sur ce report jusqu’au 30 avril 2021 pour l’ensemble des fédérations sportives, à l’exception de celles dont les disciplines sont inscrites au programme des Jeux Olympiques d’hiver, s’est dégagé. "Je prends acte de la position qui m’a été présentée comme unanime du mouvement sportif et m’engage à adapter les dispositions réglementaires en ce sens, a déclaré la Ministre dans ce communiqué. Je note que les présidents de fédérations ont fait preuve de responsabilité. La décision de décaler l’élection a le mérite de laisser l’équipe dirigeante actuelle gérer la rentrée de septembre qui s’annonce cruciale pour les fédérations et les clubs mais aussi de ne pas écourter les mandats des nouveaux élus vers l’échéance de Paris 2024."

Force est donc de s’interroger sur la position que prendra la Fédération française de rugby. Dans un entretien paru dans les colonnes de Midi Olympique il y a quinze jours, le vice-président de la FFR Henri Mondino, un des proches de Bernard Laporte, avait assuré que la gouvernance actuelle privilégie le maintien de l’élection au 3 octobre prochain, tout en précisant : "on se soumettra à notre autorité de tutelle, le ministère des sports."

La position du Ministère des sports fera-t-elle changer d’avis les responsables du rugby français ? C’est ce qu’espère Florian Grill, président de la Ligue Ile de France et principal opposant à Bernard Laporte avec le collectif Ovale Ensemble. "Je salue la décision de la Ministre des sports avec ce report de quatre mois de la date limite des élections, a-t-il confié. Le collectif Ovale Ensemble a d’ailleurs mis entre parenthèses sa campagne de terrain, par décence dans le contexte où la priorité est la santé de tous. Ce faisant, la Ministre prend acte de l’impact de la crise sur le processus électoral démocratique. Nous lui avions d’ailleurs écrit ainsi qu’au Comité éthique et déontologie de la FFR pour demander un report de deux mois minimim, soit au plus tôt au mois de décembre." Et Florian Grill d’ajouter : "Personne ne comprendrait que la gouvernance actuelle de la FFR ne propose pas un changement de date maintenant. Ce serait un déni de démocratie."