Le combat pour la présidence de la FFR promet d'être acharné jusqu'au bout. Selon une consultation de L'Equipe réalisée auprès de 15 % des clubs amateurs et parue ce mardi, Florian Grill serait désormais en ballottage favorable. L'opposant recueille 41 % des voix contre 38 % à Bernard Laporte, 21 % des dirigeants interrogés se déclarant encore indécis. L'actuel patron de la Fédération a réagi dès ce matin par un communiqué publié sur Facebook : « Je le disais au début de ma campagne, je ne suis pas le candidat des médias parisiens, des hautes écoles et de grands magnats qui osent parler du Rugby Amateur alors qu'ils n'ont jamais foulé la moindre de vos pelouses. Cela s'est bien démontré. Les coups bas, les polémiques absurdes, les calendriers hasardeux, les procédures, les pressions de tous ordres... Jamais on ne sera allé aussi loin pour tenter de me décourager », fulmine l'ancien sélectionneur. Le scrutin débutera vendredi à 8 heures du matin pour se terminer samedi midi.