1. Annaëlle Deshaye 7,5/10

À l’image de son pack, la néo-Girondine est montée en puissance tout au long de la partie, et s’est illustrée par un essai marqué en force à la 22ème minute. Elle a poussé son adversaire directe à la faute peu avant la mi-temps, pour donner une dernière pénalité à son équipe avant la mi-temps. Remplacée par Coco Lindelauf, qui a signé une entrée correcte.

2. Agathe Sochat 6/10

En début de rencontre, la vice-capitaine s’est montrée précise dans ses lancers, même quand il a fallu viser la troisième zone occupée par Hermet. Mais elle a perdu de la précision à mesure que la rencontre avançait. Une responsabilité qui incombe aussi à son alignement, parfois mal synchronisé (34e). Remplacée par Célia Domain, qui s’est illustrée par de belles charges mais n’a pas fait mieux que Sochat sur ses lancers.

3. Clara Joyeux 7,5/10

Comme sa coéquipière Deshaye, la Blagnacaise a tenu la baraque en mêlée fermée, et n’a jamais été inquiétée. Bien placée au soutien de Deshaye pour son essai. On l’a aussi vu jouer en pivot devant Caroline Drouin. Un match sérieux. Remplacée par Rose Bernadou, qui a fait un bon retour à la compétition en se signalant avec de belles charges et plusieurs plaquages appuyés.

4. Céline Ferer 8/10

La Toulousaine s’est vite mise en avant par des charges et de précieux soutiens offensifs, et ses efforts ont été rapidement récompensés par un essai à la 12ème minute de jeu où elle a gagné la ligne d’avantage tenue par deux Italiennes. Mobile, percutante, précise en défense et rarement pénalisée, la Toulousaine était, sans le moindre doute, la meilleure joueuse du pack français à Nice. Un match plein et de bon augure pour la suite.

5. Madoussou Fall 7/10

D’emblée, la Girondine a apporté sa puissance pour redynamiser les ballons lents. A son débit, elle a été pénalisée pour avoir plongé dans un ruck. Au-delà de cette faute évitable, Fall a globalement apporté dans le jeu au sol. On l’a aussi vue passeuse à la 33ème minute, au cours d’une belle action des Bleues. Une touche perdue en fin de première mi-temps, alors qu’elle était devant son adversaire directe, ainsi qu’à la 61ème minute. Remplacée par Safi N’Diaye qui a été rapidement pénalisée après son entrée, mais a trouvé de l’avancée sur ses prises de balle.

6. Charlotte Escudero 5/10

Pour sa première cape, la Blagnacaise a mesuré l’écart entre l’Elite 1 et le niveau international. Logiquement surprise par celui-ci, elle s’est montrée timide dans le jeu et imprécise en défense, notamment en début de rencontre. Une charge à la 11ème minute, juste avant l’essai de Ferer, mais n’est que peu apparue ensuite. A également commis un contact avec Llorens peu avant l’heure de jeu après lui avoir passé le ballon. On l’a un peu plus vue dans les dernières minutes, mais globalement elle n’a pas apporté sa qualité principale, à savoir sa dimension physique, en plaquant plus bas ou en portant davantage le ballon.

7. Gaëlle Hermet 6/10

La capitaine des Bleues a fait preuve d’une belle activité dans le soutien, même si on l’a très peu vue balle en main. Parfois servie en troisième bloc, elle a parfois payé une mauvaise synchronisation de son alignement. Touchée au genou en cours de deuxième mi-temps, elle a été remplacée par Julie Annery qui a été accueillie par les Italiennes par un plaquage appuyé. Quelques minutes plus tard, elle a manqué un plaquage (57e) et a commis un en-avant en tentant de s’échapper d’un ruck (60e). Sa vitesse lui a toutefois permis de rattraper la centre D’Inca à la 61ème.

8. Romane Ménager 7/10

La Montpelliéraine a apporté sa dimension athlétique dans ses interventions, offensives ou défensives, un peu à l’image de sa sœur jumelle qui a posé de gros problèmes à des arrières italiennes bien plus menues. Elle a néanmoins trouvé de l’avancée à chacune de ses interventions, s’est montrée constante dans son effort, et a fait de bons départs derrière la mêlée bleue.

9. Laure Sansus 8/10

Élue joueuse du match, la Toulousaine a été gavée de ballons pendant le temps ou elle est restée sur la pelouse. A l'image de son équipe, elle a animé le jeu de façon parfaite pendant la première demi-heure. Alternant entre passe au ras et coup de pied, elle a constamment mis son équipe dans le droit chemin. Auteure d'un essai de rapine après un bon travail de ses avants.

6 nations Féminin - Laure SansusIcon Sport

10. Caroline Drouin 5,5/10

Elle a longuement cherché une solution avec ses trois-quarts mais sans grand résultat. Auteure d'un bon début de match, son influence s'est étiolée au fur et à mesure de la rencontre. Ses transmissions n'ont pas toujours été précises. Remplacée par Lina Queyroi qui a fait une première apparition contrastée en bleu.

11. Marine Ménager 7/10

Quelle énergie ! Elle avait envie de retrouver le terrain et ca s'est vu. La Montpelliéraine a toujours cherché à avancer en utilisant sa puissance. Véritable poison pour son adversaire, elle n'a toutefois pas toujours réussi à bien finir ses actions.

12. Chloé Jacquet 6/10

De l'envie aussi et beaucoup de volonté. Elle a beaucoup buté sur la ligne de défense italienne. Très présente en défense, elle ne s'est rarement fait surprendre. Un peu brouillonne, elle a réussi tout de même une bonne rentrée.

13. Maëlle Filopon 5/10

Elle semble n'avoir jamais réussi à se libérer. Peu tranchante, elle n'a jamais franchi et a cherché des ballons qui sont rarement arrivés jusqu'à elle. Solide en défense.

14. Mélissande Llorens 5,5/10

Elle a eu des occasions de marquer (13e) mais s'est faite rattraper par la défense italienne. Elle a paru souvent empruntée. Elle n'a pas hésité à intervenir dans la zone de Marine Ménager mais sans jamais trouver la faille. Un match sûrement frustrant pour elle.

15. Emilie Boulard 5/10

La vidéo l'a sauvée dans un premier temps sur un essai refusé suite à un ballon haut non capté en l'air. Dans un deuxième temps, la vidéo a annulé une action magnifique ou elle pensait bien avoir aplatit suite à un petit coup de pied pour elle même. Entre les deux du bon et du moins bon. Solide sur les fondamentaux mais peu tranchante en attaque.

Par Simon Valzer et Jean-Christophe Leclaire