Ces ajouts dans le staff tricolore sont faits en prévision de la coupe du monde féminine, qui se tiendra dans un peu plus d'un an maintenant. Les Bleues ont chuté deux fois dernièrement contre l'Angleterre et cherchent à passer un nouveau cap. Thomas Darracq formera ainsi un trio avec Samuel Cherouk et Stéphane Eymard, tous adjoints de la manager.

Cette dernière a d'ailleurs justifié ces arrivées sur le site de la Fédération : "Thomas Darracq sera mon bras droit dans l’équipe et aura en charge le domaine sportif. Quant à l’expérience de Vincent Peducasse dans le rugby professionnel, elle sera aussi un apport supplémentaire pour amener l’équipe au meilleur niveau. A un peu plus d’un an de la prochaine coupe du Monde féminine, ils viennent renforcer l’équipe pour nous permettre de monter en compétence et être les plus performants possible à l’horizon 2022. L’objectif fixé est simple même s’il est ambitieux, se donner les moyens d’être champions du Monde."