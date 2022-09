69' Trémoulière trouve une touche dans les 45 mètres adverses.

68' Pénalité pour la France après une faute de Maris sur la mêlée.

67' Retour au jeu. On va reprendre avec une mêlée, introduction française.

67 'Le jeu est arrêté, car Magatti est restée au sol après un choc.

66' Betton trouve Fedrighi dans les airs. Les Bleues se mettent à la faute sur la touche, nouvelle pénalité !

66' Rigoni trouve une touche dans ses 45 mètres.

66' Grosse poussée des Bleues, mais l'Italie récupère une pénalité.

65' Le lancer de Touyé lobe Mayans. Mêlée à venir pour l'Italie.

64' Les Bleues vont en touche. Lancer à venir pour Touyé dans les 22 mètres adverses.

63' Pénalité pour la France après une faute italienne au sol.

62' Drouin attaque le milieu du terrain. Mais l'Italie récupère la possession après un ballon gratté par D'Inca !

61' Touche pour la France sur la ligne des 22 mètres adverses.

60' Mêlée pour l'Italie à cinq mètres de son en-but. Après deux temps de jeu, Madia dégage les siennes.

59' Les Bleues enclenchent un ballon porté qui est improductif. L'Italie va récupérer la possession.

58' Trémoulière trouve une très belle touche dans les 22 mètres adverses. Grâce à ce 50-22, les Bleues vont récupérer le lancer.

57' Mêlée pour les Bleues à cinq mètres de leur en-but. Trémoulière, avec son pied droit, donne un peu d'air à son équipe.

56' L'Italie part en touche. Lancer à venir pour Bettoni dans les 22 mètres adverses, mais il n'est pas droit.

55' Nouvelle possession pour l'Italie dans le camp français. Après un plaquage haut de Gros, les Bleues sont pénalisées.

54' Après cette touche dans les 22 mètres, Rigoni, bien servi par Muzzo, perce la défense, se relève après avoir été plaquée, et marque. Mais l'essai n'est pas accordé après un en-avant de Rigoni, aperçu grâce à l'arbitrage vidéo.

53' L'Italie tape en touche. Lancer à venir pour Bettoni dans les 22 mètres tricolores.

52' Pénalité pour l'Italie après un plaquage haut de Marine Ménager sur Rigoni.

51' Les Italiennes vont en touche. Lancer pour Bettoni dans les 40 mètres tricolores. C'est bien négocié par l'alignement italien.

50' Pénalité pour l'Italie après une faute de Joyeux au sol.

49' Après cette mêlée, Marine Ménager commet un en-avant et les Bleues perdent la possession.

48' La mêlée s'écroule et va être rejouée.

47' Mêlée pour la France à l'entrée des 22 mètres adverses.

46' Rigoni assure la transformation, 19-14 pour l'Italie !

45' Après cette touche volée par Giordano, les Italiennes enchaînent les temps de jeu et Ostuni, en bout de ligne, vient marquer le troisième essai de son équipe. 17-14 avant la transformation.

45' ESSAI D'OSTUNI POUR L'ITALIE !!

44' Le lancer de Sochat, à cinq mètres de son en-but, est volé par Giordano !

44' Après cette mêlée, les Italiennes tapent à suivre petit côté, mais le ballon sort en touche.

44' Mêlée pour l'Italie dans les 30 mètres adverses.

43' Les Bleues arrivent à gratter le ballon au sol. Bourdon, qui veut dégager son équipe, est contrée puis Jacquet, surprise, commet un en-avant.

42' Le coup de pied de Jacquet sort directement en touche. Lancer à venir pour Bettoni dans les 40 mètres de la France.

41' Madoussou Fall charge la défense, puis Jacquet dégage les siennes.

40' Les Italiennes récupèrent le ballon sur le renvoi.

40' Madia donne le coup d'envoi de la seconde période, c'est reparti !

19:03 : Les deux équipes sont de retour sur la pelouse.

18:49 : C'est la pause à Biella. La France mène de deux petits points, 12-14.

40+4' Pénalité pour l'Italie ! Deshaye est sanctionnée pour avoir poussé en travers.

40+4' Gros effort des deux équipes, la mêlée va être rejouée.

40+3' Les Françaises demandent la mêlée.

40+2' Pénalité pour la France après un hors-jeu de Sillari.

40+2' Sochat trouve Feleu dans les airs. Les Bleues enclenchent un ballon porté.

40+1' Drouin trouve une pénaltouche à cinq mètres de l'en-but adverse.

40' Pénalité pour la France après un bon contre ruck.

39' En coin, Rigoni passe la transformation ! 12-14 pour la France.

38' Après une mauvaise passe tricolore à l'entrée des 22 mètres adverses, les Italiennes jouent parfaitement bien le contre et Sillari vient marquer l'essai. 10-14 avant la transformation.

38' ESSAI DE SILLARI POUR L'ITALIE !!!

38' Les Bleues avancent à l'impact. Elles sont désormais à l'entrée des 22 mètres.

37' Les Bleues ont le ballon dans les 40 mètres de l'Italie. Elles mettent leur jeu en place.

36' RIgoni, en coin, manque la transformation. On en reste à 5-14.

35' Après un bon ballon porté, la capitaine italienne marque le premier essai de son équipe. 5-14 avant la transformation.

35' ESSAI DE BETTONI POUR L'ITALIE !!

35' Bettoni, à cinq mètres de l'en-but adverse, trouve Locatelli dans les airs. Un ballon porté est enclenché.

34' Pénalité pour l'Italie après une faute de la France au sol. Locatelli a mis les mains sur le ballon.

33" Les trois-quarts italiennes combinent, mais la défense des Bleues est en place. Sous la pression, elles commettent un en-avant.

32' Sur le renvoi, Marine Ménager commet un en-avant. Mêlée à venir pour l'Italie.

31' Caroline Drouin passe la transformation ! 0-14 pour la France.

30' Après cette mêlée à cinq mètres de l'en-but, Ménager, en force, va marquer l'essai. 0-12 avant la transformation.

30' ESSAI DE ROMANE MENAGER POUR LES BLEUES !!

30' Les Bleues choisissent la mêlée.

29' Queyroi tente une passe au pied, mais Ostuni réceptionne le ballon. Retour à l'avantage après une faute de Stefan au sol.

29' Mêlée pour les Bleues à quinze mètres de l'en-but adverse.

28' Touche pour l'Italie. Fedrighi gagne son duel, dans les airs, avec Ferer, mais commet ensuite un en-avant dans le maul qui suit.

27' Le lancer de Sochat n'est pas droit.

27' Caroline Drouin trouve une touche à 10 mètres de l'en-but adverse.

26' Les Bleues progressent à l'impact. Elles bénéficient, en plus, d'un avantage.

25' Touche pour la France dans les 45 mètres adverses. Sochat trouve Feleu dans les airs.

24' Mêlée pour les Bleues dans leurs 22 mètres. Les Tricolores font l'effort et obtiennent une pénalité.

23' Touche pour l'Italie à 15 mètres de l'en-but français, mais le lancer de Bettoni n'est une nouvelle fois pas droit.

22' L'Italie a le ballon dans les 40 mètres tricolores. Avantage en cours après une faute de Feleu, qui n'est pas sortie de la zone plaqueur-plaqué.

22' Pénalité inversée après un écran de Marine Ménager. L'Italie tape en touche. Lancer à venir sur la ligne médiane.

22' Pénalité pour la France après une faute italienne au sol.

21' La mêlée est stable, Ménager sert Bourdon puis le ballon est envoyé vers les extérieurs.

21' Mêlée à venir pour les Bleues.

20' Touche pour l'Italie dans ses 40 mètres, mais le lancer de Bettoni n'est pas droit.

19' Romane Ménager charge la défense adverse et rentre dans les 22 mètres, mais les Bleues sont ensuite pénalisées après un contre ruck de Locatelli.

18' Les Bleues vont en touche. Lancer à venir pour Sochat, mais il est contré par l'alignement italien.

18' Troisième mêlée écroulée. Cette fois, les Bleues récupèrent une pénalité !

17' Une seconde fois, la mêlée est écroulée.

16' La mêlée s'écroule et va être rejouée.

16' Mêlée pour l'équipe de France sur la ligne médiane.

15' Les Italiennes remontent le ballon à la main, mais commettent un en-avant sur la ligne médiane.

14' Drouin monte une chandelle, Magatti est à la retombée du ballon dans ses 40 mètres.

13' Madia utilise son pied gauche pour dégager les siennes.

12' Pénalité pour l'Italie après une faute des Bleues au sol et un manque de soutien dans le ruck.

12' Les Tricolores sont de retour dans les 22 mètres adverses. Elles monopolisent le ballon en ce début de match.

11' Touche pour l'Italie sur la ligne médiane. Ménager saute au contre et les Bleues récupèrent le ballon.

10' Pauline Bourdon assure la sortie de camp. L'Italie a désormais le ballon dans ses 40 mètres.

9' Caroline Drouin passe la transformation, 0-7 pour la France.

8' Sur un nouveau temps fort, la deuxième ligne charge la défense adverse et marque en force. 0-5 avant la transformation.

8' ESSAI DE MADOUSSOU FALL POUR LES BLEUES !!

8' Feleu est sollicitée, dans les airs, par Sochat. Les Bleues ont la possession à dix mètres de l'en-but.

7' Les Italiennes sont sous pression à cinq mètres de leur en-but. Rigoni dégage les siennes et trouve une petite touche.

6' Nouvelle possession des françaises dans les 22 mètres de l'Italie. Après une percussion de Drouin, Sochat commet un en-avant. Mêlée à venir.

6' L'avantage ne profite pas. Les Françaises repartent en touche. Romane Ménager ne parvient pas à aplatir le ballon dans l'en-but. Renvoi d'en-but à venir pour l'Italie.

5' La touche est captée par Fall. Un ballon porté est enclenché, avantage en cours pour la France...

4' Les Bleues vont en touche. Lancer à venir pour Agathe Sochat dans les 22 mètres de l'Italie.

3' La mêlée s'écroule, pénalité pour la France !

3' Longue séquence des Bleues qui balayent le terrain dans sa largeur. Deshaye commet un en-avant dans un ruck. Mêlée à venir.

2' Les Italiennes ont la possession dans leurs quarante mètres. Elles montent une chandelle, qui est récupérée par Gros.

1' Lina Queyroi donne le coup d’envoi du match ! C’est parti.

17:57 : L'hymne italien retentit à Biella !

17:55 : Place aux hymnes avec, pour commencer, la Marseillaise !

17h53 : Les deux équipes entrent sur la pelouse du Stadio del Rugby.

La composition des Bleues : 15. Jacquet (Lyon) ; 14. Llorens (Blagnac), 13. M. Ménager (Montpellier), 12. Drouin (Rennes), 11. Boulard (Blagnac) ; 10. Queyroi (Blagnac), 9. Bourdon (Toulouse) ; 7. Gros (Montpellier), 8. R. Ménager (Montpellier), 6. Feleu (Grenoble) ; 5. Fall (Bordeaux-Bègles), 4. Ferer (Toulouse) ; 3. Bernadou (Montpellier), 2. Sochat (Montpellier) (cap.), 1. Deshaye (Bordeaux-Bègles).

Les remplaçantes tricolores : 16. Touyé (Montpellier), 17. Brosseau (Bordeaux-Bègles), 18. Joyeux (Blagnac), 19. Forlani (Blagnac), 20.Mayans (Blagnac), 21. Sansus (Toulouse), 22. Trémoulière (Clermont) 23. Boujard (Montpellier).

La composition de l’Italie : 15. Ostuni Minuzzi ; 14. Muzzo, 13. Sillari, 12. Rigoni, 11. Magatti ; 10. Madia, 9. Stefan ; 7. Sgorbini, 8. Giordano, 6. Locatelli ; 5. Duca, 4. Fedrighi ; 3. Gai, 2. Bettoni (cap.), 1. Maris.

Les remplaçantes italiennes : 16. Vecchini, 17. Stecca, 18. Seye, 19. Tounesi, 20. Franco, 21. Granzotto, 22. Stevanin, 23. D’Incà.

Il s’agit du second et dernier match amical pour les Bleues avant la Coupe du monde, qui aura lieu en Nouvelle-Zélande, du 8 octobre au 12 novembre. La semaine passée, elles ont battu ces mêmes italiennes, à Nice, 21-0.