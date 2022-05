La réaction de Sir Bill Beaumont, président de World Rugby : "C'est un moment historique puisque nous annonçons pour la première fois une équipe d'arbitres entièrement féminine pour la Coupe du Monde de Rugby. Avec 15 femmes sur les 18 officiels de match sélectionnés, cela démontre non seulement la force et la profondeur des officiels de match de haut niveau à travers le monde, mais aussi l'engagement que World Rugby et ses fédérations membres ont pris pour le développement des femmes dans le rugby et pour accroître leur visibilité dans notre sport à travers de multiples parcours."