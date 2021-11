Féminines - Revivez le match France - Nouvelle-Zélande (29-7)

76' : Dégagement néo-zélandais, et encore la relance de Boulard qui se fait plaisir et qui franchit.

75' : Super travail de Boulard qui part de son camp, tape par-dessus et récupère dessous. Puis le jeu se poursuit sur le côté gauche, Sansus pousse au pied et trouve la touche. C'est parfait tout ça de la part des Françaises.

74' : La France ne tremble pas, maitrise, gère son avance et fait l'effort de ne jamais se retrouver sous pression.

73' : Les Bleues filent vers une superbe confirmation face aux Black Ferns, et donc vers un deuxième succès consécutif.

72' : A 2 sur 4 avant ce coup de pied, Drouin tape pour la 5e fois, et cette pénalité des 30m dans l'axe qui fait mouche pour les Françaises. 29-7

71' : N'Diaye remet la France dans l'avancée, côté droit, avec de l'allant offensif retrouvé et un jeu qui bascule dans l'axe. La Nouvelle-Zélande à la faute dans un ruck, la libération du ballon est ralentie de manière illicite.

70' : Une solidarité défensive, des plaquages qui se succèdent, et une équipe de France qui tient à son avance.

69' : Du déchet dans leur jeu justement, avec des charges devant les 22m, plusieurs phases et un ballon qui tombe au contact...

68' : De plus en plus de coaching, et la Nouvelle-Zélande qui tente bien plus sur le plan offensif mais qui n'arrive toujours pas à scorer.

67' : Finalement, Alley qui pousse au pied alors qu'il n'y a pas d'avantage... et la France récupère le ballon dans son en-but. C'était un choix surprenant mais qui montre aussi le manque de solution(s) pour la Nouvelle-Zélande.

66' : Une autre pénalité au centre du terrain, et cette fois les Black Ferns qui trouvent une touche à 30m sur la gauche. C'est un fond de touche qui est visé, et un jeu renversé sur l'aile droite. Cela travaille sur toute la largeur pour chercher l'ouverture. La défense française ne rompt pas, malgré la puissance de Simon sur une charge.

65' : Les Néo-Zélandaises doivent fournir de gros efforts pour gagner le moindre mètre et n'arrivent pas à s'installer dans le camp français.

64' : Une touche trouvée et vite jouée par les Bleues, à 30m sur la droite. Un maul qui permet de gagner encore quelques mètres, et le jeu écarté sur l'aile gauche. Des redoublées, des transmissions et Jacquet prise sur les 22m, avec finalement une pénalité contre l'arrière, pour un ballon gardé au sol...

63' : Mêlée maintenant, et le pack français dominateur dans sa moitié de terrain, prenant le dessus et renversant le 8 de devant des Black Ferns.

62' : On rappelle que les Black Ferns vivent une Tournée d'Automne très difficile avec 2 premières défaites, en Angleterre et déjà contre la France. Ce n'est pas la meilleure manière de se rassurer à désormais 1 an de la Coupe du Monde... en Nouvelle-Zélande.

61' : De superbes images dans les tribunes de Pierre-Fabre, avec des centaines d'enfants qui sont présents !

60' : Cette fois, c'est un jeu au pied de Banet qui trouve une touche dans les 40m adverses, et qui empêche la Nouvelle-Zélande de se sortir de la pression.

59' : Beaucoup de points de satisfaction dans le jeu tricolore cet après-midi, alors que le coaching s'intensifie. Il y a une continuité dans la performance.

58' : Encore un ballon récupérée par les Françaises, toujours dominatrices et qui maintiennent la pression dans le camp adverse.

57' : Depuis le bord de touche à gauche, Drouin manque sa transformation. C'est son deuxième échec au pied.

56' : LE NOUVEL ESSAI DE MARIE-AURÉLIE CASTEL POUR LA FRANCE ! Les Bleues insistent dans ces derniers mètres, enchainent des temps de jeu et par deux passes sautées vers le côté gauche, la différence qui se fait sur les extérieurs, d'une conclusion en bout de ligne. 26-7

55' : Lancer de Sochat sur la droite à 5m, capté par Ferer et le porté qui s'écroule sur la ligne d'en-but !

55' : Magnifique pénaltouche trouvée par la France.

54' : C'est conservé après la touche, et c'est un porté autour de N'Diaye mis en place qui est écroulé par la défense néo-zélandaise, pénalisée une fois de plus...

53' : La France prend la mesure de ce que lui propose la Nouvelle-Zélande, en s'adaptant parfaitement. Suite à un plaquage haut sur Sochat de Rule, les Bleues peuvent même profiter d'une pénalité pour trouver une touche à l'entrée des 22m adverses, côté droit.

52' : C'est une belle bataille, l'intensité n'est pas la même et les duels sont assez rudes.

51' : Les Black Ferns sont à nouveau à 15, avec le retour de Roos.

50' : La Nouvelle-Zélande offre un autre visage tandis que la France conserve son exigence défensive, et résiste bien pour en plus parvenir à récupérer des bons ballons pour contrer.

49' : La grosse défense française, alors que Hohepa était servie sur le côté gauche. Cette dernière tombe le ballon sous la pression d'un plaquage, et puis il y a le dégagement de Bourdon qui tape à suivre et ramène le jeu à hauteur de la ligne médiane.

48' : Le lancer à 5m sur la gauche, pour Ponsonby, et le maul qui est mis en place avant que le ballon ne sort et parte sur le côté ouvert. La Nouvelle-Zélande insiste près de la ligne.

47' : Offensive des Black Ferns, Woodman est trouvé sur l'aile gauche et progresse jusqu'au 22m. La pénalité obtenue, jouée vite par Cocksedge qui est poussée en touche à 5m. Et autre pénalité pour un plaquage haut sur la demi de mêlée, alors que l'ailière était une fois de plus parvenue à dynamiser l'attaque. C'est une réaction néo-zélandaise !

46' : Rythme haché depuis la reprise, cela profite aux Néo-Zélandaises qui sont à 14...

45' : Les Bleues trouvent une touche à 40m sur la gauche, et perdent finalement la balle sur une passe de Gros, au moment de démarrer après la prise dans les airs.

44' : La grosse avancée du pack tricolore ! L'avantage laissé après une avancée de plus de 15m. Mais retour à la pénalité.

43' : La mêlée suivante tourne, on va recommencer.

42' : Autre mêlée, introduction cette fois pour Bourdon et du mal à se lier.

41' : Mêlée au centre du terrain, avec introduction de Cocksedge pour les Black Ferns, qui devancent les commandements...

41' : Le jeu reprend. Et le coup d'envoi des Bleues ne fait pas 10m.

40'+3 : MI-TEMPS. La France mène 21 à 7 face à la Nouvelle-Zélande.

40'+3 : Pour ce geste, Roos écope en plus d'un carton jaune pour avoir écroulé de manière volontaire ce maul. Les Black Ferns se retrouvent à 14.

40'+3 : ESSAI DE PÉNALITÉ POUR LA FRANCE ! Sochat est à 5m sur la droite, et trouve Menager pour un ballon porté qui est écroulé de manière volontaire ! 21-7

40'+2 : Encore une faute néo-zélandaise et de nouveau la pénaltouche à suivre.

40'+1 : Le lancer de Sochat à 22m sur la droite, et le ballon porté. Cela sort, et le jeu qui persiste sur le petit côté. Les Françaises cherchent une ouverture.

40' : Une faute de Brazier dans un ruck, qui ne lâche pas à temps le ballon 5m avant la médiane. Les Bleues vont s'offrir une dernière possibilité.

40' : Le match est donc relancé par cet essai des Black Ferns avant la pause.

39' : Depuis la gauche des perches, Cocksedge transforme. 14-7

38' : ESSAI POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE, INSCRIT PAR SIMON ! Le ballon avait bien été aplati, et ce avant la faute de Bourdon... La charge de la troisième ligne était donc décisive. 14-5

38' : On veut vérifier un possible en-avant volontaire des Françaises, par Bourdon, alors que le ballon partait sur le fermé sur cette action d'essai. Juste avant, Simon était venue sur la ligne d'un "pick and go", et l'on veut voir si justement elle était parvenue à aplatir. C'est une double décision important pour l'arbitre.

38' : Après donc une mêlée à 40m sur la droite, le jeu est renversé sur l'aile gauche avec cette avancée pour venir sur la ligne d'essai. La vidéo est demandée pour revoir la finalité de l'action, avec un possible essai néo-zélandais.

37' : Attention à cette occasion des Black Ferns, pour la première fois dangereuses et dans les 22m, grâce à Woodman.

37' : La mêlée en faveur de la Nouvelle-Zélande dans le camp des Bleues, suite à un en-avant de Vernier. On est sur la ligne des 10m, à droite, et le jeu renversé très vite sur l'aile gauche après l'épreuve de force.

36' : Les Black Ferns ont du mal à mettre en place leur jeu et à gagner du terrain. Elles se reposent sur du jeu au pied, à défaut d'avancée ballon en mains.

35' : Le public du stade Pierre-Fabre appré ! cie le spectacle, et lance une "ola".

34' : La touche est trouvée à 23m sur la droite, Sochat qui vise Hermet alors que l'on était proche du contre néo-zélandais. C'est conservé, et avec une pénalité concédée par les Bleues sur le reculoir, suite à un en-avant repris devant.

33' : La pénalité est finalement renversée, Ngata a poussé Bourdon sur la situation, l'empêchant de venir au soutien sur cette phase de ruck.

33' : Une pénalité cette fois contre la France pour un ballon gardé au sol, sur la médiane et sur le côté droit par Sochat.

32' : Les Black Ferns peuvent donc se donner un peu d'air.

31' : En position idéale face aux poteaux, à 22m légèrement à droite, Drouin manque sa tentative pour la France, touchant le poteau gauche...

30' : La mêlée est sur les 22m de la Nouvelle-Zélande, Bourdon introduit et cela s'écroule. Pénalité en faveur de la France !

29' : Petite erreur de la touche française, qui perd une munition à 25m sur la droite. Sauf que la touche néo-zélandaise débouche ensutie sur un en-avant de Mikaele-Tu'u, et ce sera cette fois une mêlée.

28' : Finalement, le dégagement des Black Ferns d'un coup de pied depuis leur en-but. Et la France était d'ailleurs en position de hors-jeu.

27' : La Nouvelle-Zélande reste sous pression après la mêlée, avec des efforts et plusieurs points de fixation pour essayer de se dégager.

26' : Cette fois, c'est Hermet qui prend en fond de touche et l'on voit Deshaye venir défier sur la ligne. Le ballon sort, et il est renversé sur l'aile droite avec des passes rapides des trois-quarts, pour viser le surnombre sur les extérieurs. Jacquet manque sa prise de balle, faisant en-avant alors que l'en-but s'offrait à elle. Très grosse occasion pour la France.

25' : Une autre pénaltouche à suivre.

25' : Le fond de touche est trouvé par Sochat, qui vise Ménager. Retour ensuite dans le fermé avec la charnière qui se trouve bien, et les Tricolores insistent dans ces derniers mètres. Retour à une pénalité contre les Néo-Zélandaises pour un maul écroulé par Simon.

24' : La pénaltouche choisie par la France.

24' : Une pénalité signalée pour un plaquage haut de Roos sur Ménager, alors que la finalité de l'action n'a pas permis d'aller aplatir. La vidéo est tout de même demandée, car il y a eu une transversale de la gauche vers la droite pour trouver Banet, qui fait en-avant en voulant prendre le ballon dans les airs. Il n'y a en effet pas d'essai pour le XV de France.

23' : Brazier effectue un coup de pied, et Banet qui déborde en guise de réponse sur l'aile droite, pour la relance française magnifique. Les Bleues enchainent et gagnent du terrain, venant dans les 22m adverses. Bourdon est reprise à 5m de l'en-but, côté gauche !

22' : Mêlée sur les 22m, et belle poussée du pack néo-zélandais qui ressort le ballon et cherche à relancer avec les trois-quarts.

21' : Touche néo-zélandaise, et encore un contre français, signé Hermet ! L'action se poursuit devant les 22m, et Ménager vient défier au centre du terrain, sauf qu'elle fait en-avant au contact.

20' : La conservation française, et l'alternance avec un petit coup de pied devant les 22m pour essayer de prendre à revers le rideau défensif, ce qui met d'ailleurs fin à un avantage pour en-avant. Et finalement, les Bleues ensuite à la faute dans un regroupement.

19' : Un contre-ruck des Françaises, et une pénalité obtenue pour la faute au sol de Mikaele-Tu'u. Cela permet de trouver la touche sur les 40m adverses, à droite.

18' : La conquête des Bleues est performante, les lancements de jeu sont assurés, et il y a maintenant une volonté d'aller au large. Un poil d'imprécision et du coup c'est un turnover. Les Black Ferns essaient d'enchainer des temps de jeu pour la première fois de la partie.

17' : L'attaque française après la touche côté droit, la charge de Menager devant les 22m puis un ballon finalement perdu sous la pression de la défense adverse. Cela débouche sur un (court) dégagement.

16' : Les Bleues sont ultra-dominatrices ! Elles gagnent les duels, récupèrent tous les ballons et voient en plus la Nouvelle-Zélande faire des erreurs, à l'image d'un coup de pied direct en touche, depuis l'extérieur des 22m.

15' : Le lancer de Ngata, alors que les Black Ferns allaient se montrer pour la première à l'offensive, et c'est un contre de l'alignement tricolore !

14' : Une autre pénalité dans le jeu au sol contre les Françaises, et cette fois les Néo-Zélandaises qui trouvent une touche sur leur côté gauche, à l'entrée des 22m.

13' : Depuis le bord de touche à gauche, Drouin transforme. 14-0

12' : LE NOUVEL ESSAI DES BLEUES, MARIE-AURÉLIE CASTEL ! Le pied gauche de l'ailière n'était pas en touche, et le ballon a bien été aplati ensuite pour cet essai du break, déjà. 12-0

12' : Cette mêlée est introduite par Bourdon, qui oriente sur le fermé et qui voit Castel déborder le long de la ligne de touche pour un 2 contre 2 ! Le ballon a été aplati, sauf que la juge de touche a levé son drapeau. Son pied était-il en touche ? La vidéo est demandée.

11' : Le lancer de Sochat à 22m sur la gauche, et un passage rapide par le sol suite au maul. Et finalement un ballon qui ne sort pas et ce sera une mêlée en faveur des Bleues, la première de la partie.

10' : La France fait le choix de la pénaltouche.

9' : Une touche française sur la ligne médiane, côté droit, et une volonté d'aller attaquer au centre du terrain. Le cuir est bien tenu, et il y a de l'avancée sur les impacts. Puis la pénalité contre Hohepa sur sa tentative de contest, car elle a perdu ses appuis.

8' : Une pénalité dans le jeu au sol permet aux Black Ferns de sortir de leur moitié de terrain, sauf qu'elles ne trouvent pas la touche !

7' : Du rythme en tout cas, on va d'un camp à l'autre. Les Bleues sont en place et parviennent à bien inverser la pression.

6' : On peut parler d'entame idéale des Françaises.

5' : Depuis la droite des perches, Drouin transforme. 7-0

4' : ESSAI DES BLEUES, AGATHE SOCHAT ! Le lancer à 5m sur la droite cette fois, et l'alignement encore trouvé par la talonneure qui conduit le ballon porté et vient aplatir derrière la ligne. 5-0

3' : L'avantage ne profite pas aux Françaises, et l'on revient à une position de hors-jeu des Néo-Zélandaises, qui ont été plusieurs foîs à la faute.

2' : A moins de 10m sur la gauche, Sochat trouve Hermet, et le premier mouvement offensif des Bleues sur cette séquence.

1' : De suite, une volonté de jouer de la part des Néo-Zélandaises sur leur ballon de relance. Un peu d'imprécision, mais des ambitions. Et en réponse, la Française Jacquet effectue un long dégagement depuis son camp, pour trouver la touche dans les 22m adverses. C'est un 50/22 !

1' : COUP D'ENVOI ! C'est parti, Brazier engage pour les Black Ferns.

On a maintenant le droit au traditionnel Haka, c'était fort en émotion, autant que ce couplet de La Marseillaise repris en cercle par les joueuses de l'équipe de France.

Les joueuses sont sur la pelouse, place aux hymnes.

Retrouvez les mots de Portia Woodman avant cette rencontre.

Voici le XV de départ des Black Ferns : Robins-Reti - Fluhler, Hohepa, Alley, Woodman - (o) Brazier, (m) Cocksedge - Simon, Elder (c), Mikaele-Tu'u - Roos, Blackwell - Nelson, Ngata-Aerengamate - Love.

Voici le XV de départ des Bleues : Jacquet - Banet, Filopon, Vernier, Castel- (o) Drouin, (m) Bourdon - Gros, Ménager R., Hermet (c) - Forlani, Ferer - Deshayes, Sochat, Lindelauf.

Mais attention, il ne faudra pas croire que la revanche est gagnée d'avance. Il faudra se méfier de la réaction néo-zélandaise.

La semaine dernière à Pau, les Bleues ont remporté la première manche (38-13), de manière plus que convaincante !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rugbyrama.fr pour vivre, en direct commenté, le nouveau duel entre le XV de France Féminin et les Black Ferns, dont le coup d'envoi sera donné à 15 heures au stade Pierre-Fabre de Castres.