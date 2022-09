1- Annaëlle Deshaye 4/10

La Girondine a commis un en-avant en début de rencontre mais s’est rapidement rattrapée en gagnant une pénalité en mêlée dans la minute suivante. Pénalisée en fin de première mi-temps sur une mêlée fermée. Dommage, puisque cette dernière était pile sous les poteaux et aurait permis aux Bleues de prendre le large avant la pause. Remplacée par Yllana Brosseau, qui a apporté sa puissance dans le jeu courant.

2- Agathe Sochat 3/10

Une soirée douloureuse pour celle qui honorait son premier capitanat, en l’absence de la troisième ligne Gaëlle Hermet. Sa principale défaillance ? Les lancers, dont plusieurs n’ont pas été droits. Dommage également pour son en-avant sur sur une transmission depuis le sol pour Drouin qui était arrivée au pied des poteaux. Remplacée par Laure Touyé qui a apporté son agressivité en défense mais n’a pas été beaucoup plus précise dans ses lancers.

3- Rose Bernadou 4/10

La Montpelliéraine a rapidement – et nettement - dominé son adversaire Maris en mêlée fermée, et s’est illustrée par plusieurs charges destructrices. Mais à l’image de son équipe, elle a progressivement levé le pied en première mi-temps. Remplacée par Clara Joyeux à la mi-temps, qui a elle aussi dominé Maris mais qui a été rapidement pénalisée – de façon sévère - au sol à la 50ème. Bien que plus fraîche, la Blagnacaise n’a pas eu l’impact escompté.

4- Céline Ferer 4,5/10

Elue par nos soins meilleure joueuse du match aller, la Toulousaine s’est montrée plus discrète cette fois. Elle a néanmoins été sûre sur ses prises de balle en touche, et s’est montrée plutôt disciplinée dans une équipe qui a commis un nombre incalculable de fautes. Mais elle n’a pas apporté d’impact défensif en deuxième mi-temps, quand les Bleues furent sevrées de ballons.