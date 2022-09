Une semaine après sa victoire contrastée face à l’Italie (21-0), à Nice, l’équipe de France retrouvait la formation transalpine au stadio del Rugby de Biella. Pour leur second et dernier match amical avant la Coupe du monde, qui aura lieu du 8 octobre au 12 novembre en Nouvelle-Zélande, les Bleues se sont inclinées 26-19. Un bien mauvais résultat à seulement un mois du début de la compétition.

C’est sans sa capitaine Gaëlle Hermet (touchée au genou), et avec une charnière inédite (Bourdon-Queyroi), que l’équipe de France féminine débarquait sur la pelouse de Biella, ce vendredi soir. Malgré cinq changements opérés par le staff tricolore dans le quinze de départ, les Bleues entraient bien dans la partie. Elles posaient vite la main sur le ballon, enchaînaient les possessions dans les 22 mètres adverses et ouvraient le score grâce à une charge de la puissante Madoussou Fall, près de l’en-but adverse (0-7, 9e).

Dominatrices, les coéquipières d’Agathe Sochat gagnaient souvent les impacts, mais manquaient parfois de soutien dans les rucks, une fois entrées dans les 22 mètres adverses, à l’image de ces deux ballons grattés par l’Italie (12, 19e). De plus, les difficultés des Bleues en touche (deux ballons contrés par l’alignement italien, un lancer pas droit) ne permettaient pas aux filles de Thomas Darracq de creuser l’écart. Elles devaient s’en remettre à la puissance de leur pack et leur domination en mêlée fermée pour finalement inscrire, à la demi-heure de jeu, un second essai signé Romane Ménager, qui honorait bien sa cinquantième sélection (0-14, 30e).

Peu inquiétées jusque-là, les Bleues étaient punies par le pragmatisme italien juste avant la pause. Sur sa première occasion près de l’en-but français, l’Italie enclenchait un ballon porté et Melissa Bettoni s’écroulait dans l’en-but (5-14, 36e). Deux minutes plus tard, alors que les Tricolores étaient sur une séquence offensive intéressante, la France se faisait contrer et Michela Sillari marquait le second essai transalpin. Ainsi, après la transformation réussie en coin par Béatrice Rigoni, l’Italie ne comptait plus que deux points de retard à la mi-temps (12-14).

L’entrée de Trémoulière n’a pas suffi

Dans la lignée de leur bonne fin de première période, les Italiennes, en confiance, prenaient l’avantage dès la reprise, grâce à un bel essai de Vittoria Ostuni Minuzzi (19-14, 46e) après un nouveau ballon perdu par la touche tricolore. Moins de dix minutes plus tard, les partenaires de Veronica Madia n’étaient pas loin de faire le break, mais l'essai de Béatrice Rigoni était refusé pour un en-avant de la trois-quarts de 27 ans.

Bousculées jusque-là, les Bleues pouvaient compter sur la bonne entrée de Jessy Trémoulière pour revenir dans le match. Précieuse dans le jeu au pied, l’arrière amenait une certaine assurance auprès de ses partenaires et à dix minutes de la fin, grâce à Mélissande Llorens, l’équipe de France égalisait (19-19, 70e). Dans une fin de match tendue et indécise, les Italiennes jetaient leurs dernières forces dans la bataille et Lina Queyroi commettait un en-avant jugé volontaire près de son en-but. Pour cette faute commise proche de la zone de marque, la demi d’ouverture de l’équipe de France recevait un carton jaune et l’Italie obtenait un essai de pénalité (26-19, 75e), synonyme de victoire.