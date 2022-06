L'équipe féminine néo-zélandaise de rugby à XV a remporté, ce matin, les Pacific Four Series après sa victoire contre les Etats-Unis (50-6). À Whangarei (Nouvelle-Zélande), les Black Ferns se sont montrées impériales dans tous les secteurs de jeu et ont déroulé les essais au fil des minutes. L'ailière Ayesha Leti-I'iga a notamment inscrit un triplé. Auparavant, elles avaient battu l'Australie (23-10) et le Canada (28-0).

Ce triomphe est de bon augure pour les Néo-Zélandaises à quatre mois de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera sur leurs terres.