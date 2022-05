À seulement 27 ans celle qu'on ne peut s'empêcher de comparer à Antoine Dupont cumule 28 sélections, et un titre dans le Tournoi en 2016. Juste après ce Tournoi elle avait déjà pris ses distances avec le haut niveau avant d'y revenir pour s'imposer comme une des toutes meilleures joueuses au monde. Il lui reste 2 matchs au plus pour remporter son premier championnat, et 6 avec les Bleues pour, on l'espère, aller chercher le titre suprême.

Ferer et Cabalou se retirent aussi

Parmi les autres internationales on retrouve les deux anciennes bayonnaises Camille Cabalou qui n'est plus appelée en Bleu, et surtout Céline Ferer. À bientôt 31 ans, la "Grande" deuxième ligne, indéboulonable avec les Tricolores se retire avec 52 sélections et le grand chelem 2018 en poche.

Par Baptiste Barbat