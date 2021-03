World Rugby, l'instance dirigante du rugby mondial, s'apprête à créer une nouvelle compétition internationale féminine de rugby à XV à partir de 2023. Ce tournoi mettra aux prises 16 équipes et se disputera chaque année, hors période de Coupe du monde, de septembre à octobre. Simplement baptisée "WXV", cette compétition se disputera sur trois niveaux. Le premier, organisé dans un seul lieu choisi chaque année, fera s'affronter les trois meilleures équipes du Tournoi des 6 Nations féminin aux trois meilleures équipes du tournoi inter-régional disputé entre les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le "WXV" a pour but de booster la pratique du rugby féminin dans le monde en offrant à cette discipline une très belle vitrine.