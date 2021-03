World Rugby lance une nouvelle compétition annuelle pour les équipes internationales féminines à partir de 2023. Elle sera disputée sur trois niveaux différents. 16 équipes seront en courses dans un tournoi mondial de septembre à octobre, hormis les années de Coupe du monde. Les équipes devront se qualifier chaque année pour les tournois en fonction de leur classement final lors des compétitions régionales, comme le Tournoi des 6 Nations.

Les tournois WXV seront découpés en trois :

WXV1 sera composé de 6 équipes, réparties en poules, et se déroulera à l'automne dans un lieu défini chaque année. Les 3 meilleures équipes du Tournoi des 6 Nations féminin (Europe) ainsi que les 3 meilleures équipes du tournoi inter-régional États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie s'y affronteront. Il n'y aura pas de système de promotion ou de relégation pour cette compétition.

WXV2 comportera aussi 6 équipes et se jouera aussi à l'automne dans un lieu différent. Il y aura 2 nations européennes en plus de la 4e meilleure équipe du tournoi inter-régional (États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie) et une équipe d'Océanie, d'Asie et une d'Afrique. La dernière équipe sera reléguée en WXV 3.

WXV3 opposant 4 équipes dans un lieu-dit qui s'affronteront une fois l'une contre l'autre désignera le vainqueur en fonction des points cumulés. Il y aura 2 équipes européenes, une d'Asie et une d'Afrique ou d'Amérique du Sud (déterminée lors d'un match de barrage). Le vainqueur du tournoi sera promu en WXV 2 et la dernière jouera un match de barrage face à l'équipe la mieux classée en suivant dans le classement mondial World Rugby pour une place dans le tournoi WXV 3 la saison suivante.