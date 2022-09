La compo française : 15. Boulard ; 14. Llorens, 13. Filopon, 12. Jacquet, 11. M.Ménager ; 10. (o) Drouin, 9. (m) Sansus ; 7. Hermet (cap.), 8. R.Ménager, 6. Escudero ; 5. Fall, 4. Ferer ; 3. Joyeux, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Remplaçantes : Domain, Lindelauf, Bernadou, N'Diaye, Annery, Bourdon, Queyroi, Vernier.

La compo italienne : 15.Furlan (cap) ; 14. Muzzo ; 13. Sillari ; 12. D’Incà ; 11 Magatti ; 10 Rigoni ; 9 Barattin ; 7. Franco ; 8. Giordano ; 6. Arrighetti ; 5. Duca, 4. Fedrighi ; 3. Gai, 2. Bettoni, 1. Turani

Remplaçantes : Vecchini, Maris, Seye, Locatelli, Sgorbini, Stefan, Stevanin, Ostuni Minuzzi.

0' : On commence par l'hymne italien Fratelli d'Italie et s'en suit la Marseillaise. Sara Cox sera l'arbitre centrale de cette rencontre

1' : Le coup d'envoi est donné par les Bleus. Les Françaises sont a la réception mais elles sont poussées en touche.

2' : Première mêlée du match introduction France. Et c'est conservé.

3' : Après un bon balayage du terrain des Bleues, les Italiennes récupèrent le ballon sur un grattage et tapent en touche.

5' : ESSAI DE LAURE SANSUS ! Après un bon travail sur maul, puis les assauts des avants, la demi de mêlée Laure Sansus n'a plus qu'a aplatir sur la ligne qui n'était qu'à quelques centimètres sans aucune garde. Caroline Drouin transforme. (7 - 0)

7' : Les Italiennes initient une attaque mais D'Inca commet un en-avant évitable. Les Bleues en profitent pour se dégager après cette mêlée gagnée.

9' : Essai refusé pour l'Italie. La passeuse décisive était partie hors-jeu. Pénalité en faveur des Françaises.

11' : ESSAI DE CÉLINE FERER ! L'Italie commet un en-avant et Laure Sansus introduit. Les Bleus placent une attaque jusqu'au bout de la ligne arrière et dans un second temps, les avants reprennet le relais et Céline Ferer marque en puissance. Caroline Drouin transforme à nouveau. (14 - 0)

15' : Les Italiennes tentent et montrent des intentions mais elles tombent sur une superbe défense française.

18' : Touche non-droite d'Agathe Sochat et les Transalpines remettent la main sur le ballon.

20' : Les avants françaises sont ultra dominantes sur le pack italien, en mêlée comme dans le jeu courant, c'est un point fort sur lequel elles s'appuient grandement.

22' : ESSAI DE DESHAYES ! Après une bonne prise en touche d'Escudero, la puissance du maul français emporte les visiteuses. Après deux temps au ras du ruck, c'est Anaëlle Deshayes qui vient inscrire le 3ème essai français. Caroline Drouin enchaîne un 3/3 au pied. (21-0)

23' : Pause fraîcheur dans cette première mi-temps. L'heure de s'hydrater des deux côtés et de faire passer quelques consignes de part et d'autre.

25' : Le jeu a repris et les Françaises remettent du rythme et de l'occupation dans le camp adverse.

26' : Fall plonge au soutien et est pénalisée. L'Italie prend la pénaltouche.

27' : L'Italie se met à la faute et Drouin prend tape en touche, ce sera un lancé pour Sochat. Lancé piqué par l'Italie.

32' : Les Italiennes mettent du coeur à l'ouvrage mais les imprécisions repétées ne donnent rien. Les protégées de Thomas Daracq ne sont pas véritablement inquiétées.

34' : Les Françaises lancent une belle attaque placée avec un beau jeu après passage de bras pour Fall. Le ballon arrive dans les bras de Llorens qui est plqué mais fait un tête contre tête avec Magatti. Maria Magatti est sanctionné d'un carton jaune.

37' : Le rythme baisse un peu d'intensité à l'approche de la mi-temps.

40' : C'est la pause à Nice. Les Bleues n'ont pas été inquiété à part sur cet essai refusé, sinon la maîtrise est clairement française. Le score est de 21-0 à la mi-temps.

41' : C'est reparti à Nice.

42' : Les Bleues occupent à nouveau au pied et Laure Sansus trouve un 50:22, lancé français donc.

45' : L'Italie place une attaque au centre du terrain et après le point de fixation de Arrighetti, les visiteuses commetent un en-avant.