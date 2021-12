Souvenez-vous, il y a 3 semaines, en guise de protestation contre le manque de moyens, les joueuses de Bayonne avaient déclaré forfait pour leur première journée de Coupe de France. Une action qui avait vexé les dirigeants qui leur avait répondu par une surenchère : un forfait général sur l'ensemble de la saison. La FFR a bien reçu la lettre du forfait général, mais suite au battage médiatique, cette dernière a demandé une confirmation aux dirigeants. Confirmation que le club dont l'équipe masculine est pensionnaire de Fédérale 3, a donné hier midi pendant que les joueuses ne cessaient de clamer leur envie de jouer.

Hier soir, le groupe a appris la terrible nouvelle dans une réunion menée par... Philippe Tayeb, le président de l'Aviron bayonnais. Le club phare de la ville était de plus en plus impliqué dans le projet féminin, notamment depuis le début de la saison. C'est désormais du côté des Ciel et Blanc que l'avenir du groupe peut s'écrire. Ne reste qu'une interrogation, un forfait est censé condamner l'équipe en question au plus bas niveau (Fédérale 2) alors que la réserve va continuer sa saison dans le haut du tableau de Fédérale 1 : l'équipe pourra-t-elle se relancer, sous cette entité ou une autre, à un niveau en conformité avec ses ambitions ?

Plus de réponses et de pistes dans les jours à venir.

Par Baptiste Barbat