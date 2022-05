Dès le coup d’envoi, les lionnes occupent le camp toulousain et concluent une première possession de trois minutes par une pénalité en face des perches (0-3). Le début de première période du match s’équilibre ensuite avec deux équipes qui s’observent. Il aura fallu une pénaltouche trouvée à cinq mètres de la ligne girondine pour que les Toulousaines trouvent la faille grâce à un ballon porté rondement mené (5-3). Les Rouge et Noir prennent confiance et investissent le camp bordelais. La puissance physique des haut-garonnaises fait craquer la défense adverse pour la deuxième fois en cinq minutes (12-5).

Poussés par des supporters venus en nombre, les Bordelaises ne tardent pas à réagir. Elles reprennent le jeu en main et inscrivent deux pénalités face à des Toulousaines indisciplinées dans le jeu au sol (12-9). À l’image des dernières minutes, la mi-temps est sifflée sur un en-avant sur le score de 12 à 9.

Une seconde période à sens unique

Les Toulousaines rentrent mieux dans la seconde période. Laure Sansus conclut le bon travail de son pack et marque un véritable essai de numéro neuf sous les perches. Le Girondines tentent de réagir mais sont bousculés par la puissance des joueuses du Stade. Léa Murie crucifie les Girondines en concluant une superbe attaque de la ligne d'arrière (26-12). Grâce au travail de sape des avants, Céline Ferer, d’un essai en force, parachève le travail face à des Bordelaises impuissantes (31-12).

