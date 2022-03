Mohed Altrad s'est exprimé sur ce partenariat : "La Coupe du monde de rugby 2021 symbolise l'engagement d'Altrad à soutenir le rugby masculin et féminin. Notre soutien actuel aux Black Ferns et à l'Equipe de France féminine, ainsi qu'à l'équipe féminine de Western Force, reflète notre volonté de promouvoir l'égalité et la diversité via le rugby féminin auprès de nos collaborateurs et de nos clients dans le monde entier. Nous sommes impatients de participer à cet événement qui sera sans le moindre doute le plus important et le plus réussi à ce jour, et celui qui laissera un héritage non seulement pour le rugby mais pour le sport féminin à travers monde entier."