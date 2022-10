Le résumé

Comme à leur habitude, les Bleues ont bien démarré la rencontre. Mais rapidement, des fautes de main sont venues les empêcher d’enchaîner les temps de jeu. Dommage, d’autant qu’elles semblaient vraiment prêtes à en découdre face à des Anglaises toujours aussi coriaces et organisées. Du coup, les Bleues ont passé leur temps à défendre, payant cher toutes ces fautes comme des touches non trouvées, des ballons non captés en troisième rideau par Chloé Jacquet, ou encore des ballons rendus à la main. Des fautes qui ternissaient une conquête pourtant performantes. Pour ne rien arranger, les Bleues ont perdu coup sur coup deux de leurs principales joueuses : Laure Sansus (genou, 12e) et Romane Ménager (commotion, 17e). A force d’insister et de faire le siège du camp tricolore, les Anglaises ont marqué par Scarratt. A la mi-temps, les Bleues déjà effectué 127 plaquages, contre 35 pour les Red Roses.

En deuxième mi-temps, les Bleues n’ont pas eu beaucoup plus le ballon, mais leur férocité défensive a commencé à payer, les Anglaises multipliant les fautes et les erreurs à leur tour. Jusqu’à cet essai de Gaëlle Hermet, venu par un jeu au pied par dessus de Caroline Drouin récupéré par Joanna Grisez qui ne fut rattrapée qu’à quelques mètres de l’en-but. Hermet se proposa, raffuta, et marqua. Les Bleues y ont donc cru jusqu’au bout, mais de nouvelles fautes de main de Coco Lindelauf puis de Marine Ménager vinrent gâcher leurs offensives.

La joueuse : Marjorie Mayans

Difficile de sortir une seule joueuse du pack tant elles ont toutes été valeureuses, voire enragées. Agathe Sochat, Madoussou Fall, Charlotte Escudero, et surtout Gaëlle Hermet qui a signé un retour à la compétition remarqué. Mais parmi toutes, on peut citer la performance de Marjorie Mayans. La Blagnacaise a été d’une férocité et d’une efficacité rare, totalisant pas moins de 24 plaquages effectués et 92 % de réussite. Elle a terminé meilleure défenseuse du match, et a honoré comme il se devait sa 50ème sélection.

Le chiffre 214

214, c’est le nombre de plaquages que les Bleues ont effectué sur l’ensemble de la partie. En fer de lance on trouve la troisième ligne Marjorie Mayans totalisait déjà 17 plaquages à la mi-temps, tout comme Charlotte Escudero (14) ainsi que Gaëlle Hermet, entrée en cours de première mi-temps (11). Ce chiffre illustre également la faible possession des Bleues dans le premier acte (73 % en faveur des Anglaises)

La question : Les Bleues retireront-elles de la confiance de ce match ?

Assurément, oui. Et la conférence de presse d’après-match l’a prouvé. Les Bleues voulaient se retrouver sur le combat, elles l’ont fait, et étaient satisfaites de ce point de bonus qui pourrait changer beaucoup de choses. Elles ont vu qu’elles pouvait rivaliser avec les Anglaises dans la dimension physique, et même défendre leurs redoutables mauls même si elles auraient dû aller les contester davantage dans les airs. Elles ont aussi fait un grand match en défense, et ont rendu une copie plus que correcte en conquête. Mais elles pourront aussi se mordre les doigts d’avoir commis autant de fautes de main, notamment les trois-quarts Chloé Jacquet, Joanna Grisez et Marine Ménager, sans oublier les mauvais jeux au pied de Caroline Drouin, qui était dans un jour sans.