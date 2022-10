Thomas Darracq (entraîneur-sélectionneur de la France, victorieuse des Fidji 44-0): "On a réussi à se lâcher un peu plus. Derrière, on a eu beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de passes. Ce soir, on a pu montrer de belles choses et ça fait plaisir à voir, cette deuxième mi-temps aussi. On est très satisfait de ce match. Les filles ont pris beaucoup plus de risques. Après, on regrette encore pas mal de petites scories près des lignes où on doit marquer beaucoup plus d'essais, il y a des fautes sur les libérations sur les mêlées, des touches qui sont mal maîtrisées à des moments où on est proche des lignes.

C'est dommage de pas avoir pu encore plus +scorer+ parce que ce soir les filles le méritaient. Mais bon, la copie est quand même de belle qualité ce soir et on est très satisfait d'avoir vu ce nouveau visage resplendissant de cette équipe. Naturellement, on pense déjà au quart de finale. C'est normal qu'on se projette. On va attendre demain (dimanche, ndlr) de voir exactement notre position."