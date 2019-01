Féminines - 24 joueuses sous contrat fédéral à mi-temps

"Ce dispositif a pour but de libérer du temps aux internationales et ainsi développer leurs performances collectives et individuelles en Equipe de France" a indiqué dans un communiqué la FFR, qui avait annoncé en juin la création prochaine de 26 contrats fédéraux à mi-temps.

L'équipe de France féminines est en pleine progression ces dernières années: troisième de la Coupe du monde 2017, elle a remporté le Grand Chelem dans le Tournoi des six nations 2018 avant de battre, le 17 novembre à Grenoble, la Nouvelle-Zélande pour la première fois en match officiel (30-27).

Les 24 joueuses sous contrat fédéral :

Lise Arricastre (Lons), Cyrielle Banet (Montpellier), Camille Boudaud (Toulouse), Caroline Boujard (Montpellier), Pauline Bourdon (Bayonne), Emma Coudert (Romagnat), Annaëlle Deshaye (Rouen), Coumba Diallo (Stade Français), Céline Ferer (Bayonne), Audrey Forlani (Blagnac), Gaëlle Hermet (Toulouse/cap), Clara Joyeux (Blagnac), Fiona Lecat (Toulouse), Romane Ménager (Montpellier), Marine Ménager (Montpellier), Safi Ndiaye (Montpellier), Elise Pignot (Romagnat), Yanna Rivoalen (Lille), Agathe Sochat (Montpellier), Milena Soloch (Lille), Caroline Thomas (Romagnat), Dhia Maïlys Traoré (Toulouse), Laure Touye (Blagnac), Gabrielle Vernier (Lille).