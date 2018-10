Chiffre du jour - 29% de licenciées en plus chez les féminines

Le rugby féminin va bien. Et c'est une annonce évidente mais qui rassure, alors que son homologue masculin et lui en plein doute, largement critiqué, décrié et considéré comme trop physique, notamment en France. Les chiffres révélés dans le Midi Olympique de ce lundi en limitent un peu les dégâts mais en attestent tout de même très clairement : le rugby français à perdu 4,5% de licenciés par rapport à 2017.

Néanmoins World Rugby a donc révélé aujourd'hui que le rugby féminin avait enregistré 29% de licenciées en plus cette saison. Un chiffre colossal, dans la continuité des années précédentes, elles qui sont presque deux fois plus qu'il y a quatre ans à pratiquer le rugby dans l'hexagone.

Et voilà les conséquences d'un rugby qui gagne, et qui dans les années futures, devra parvenir à emmener avec lui tout le rugby français et donner des idées plus que précises aux caciques de notre Fédération. En effet, les filles semblent apporter un certain vent de fraîcheur par les temps qui courent, dans le sillage des équipes de France qui gagnent, que ce soit à XV avec un Grand Chelem gagné par les partenaires de Safi N'Diaye cette année, dans un stade des Alpes en folie lorsque les Bleues s'imposaient 17 à 16 face à leurs rivales anglaises, et même à 7, où les filles de la capitaine Marjorie Mayans furent récemment vice-championnes du monde à San Francisco en juillet dernier.

Le symbole d'une évolution. Celle d'un rugby féminin en pleine expansion.

Le calendrier de l'équipe de France Féminines :

09 novembre 2018 : France – Nouvelle Zélande (Stade Felix Mayol – Toulon / 21h00)

17 novembre 2018 : France – Nouvelle Zélande (Stade des Alpes – Grenoble / 14h30)

01-02 ou 03 février 2019 : France – Pays de Galles (Montpellier)

10 février 2019 : Angleterre - France

22-23 ou 24 février 2019 : France – Ecosse (Lille)

09 mars 2019 : Irlande - France (Dublin)

17 mars 2019 : Italie - France (Padoue)

Par Théo Fondacci