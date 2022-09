Poule 1

Ce samedi soir c'est Nantua qui a ouvert le bal pour cette poule 1. Une victoire inaugurale, mais pas de bonus offensif. Cependant, le XV de la Dombes, tout juste promu, sait désormais à quoi s'en tenir. Le très joli coup revient à Chalon-sur-Saône, qui est allé renverser Rillieux-la-Pape à l'extérieur. Le festival offensif du Creusot contre Grand Dole lui vaut d'être le premier leader de l'année.

Nantua - XV Dombes 25-9

Le Creusot (o) - Grand Dole 28-10

Lons-le-Saunier - Metz (d) 20-17

Pontarlier - Andrézieux-Bouth. 42-19

Rillieux-la-Pape (d) - Chalon-sur-Saône 23-28

Saint-Claude - Saint-Priest (o) 15-52

Poule 2

Véore XV a remporté contre Voiron l'un des chocs s'il en est de cette première journée. Saint-Jean-en-Royans, favori de cette poule du Sud-Est, a remporté le premier match national de ce niveau contre Bièvre-Saint-Geoirs, qui a échoué à rien d'obtenir un encourageant point de bonus défensif. Monaco a raté sa première à ce niveau, tandis que Les Angles, l'autre promu, l'a réussi en disposant facilement de Saint-Marcellin.

St-Jean-en-Roy. - Bièvre-St-Geoirs (d) 23-16

Les Angles (o) - Saint-Marcellin 28-3

Montmélian (o) - St-Raphaël-Fréjus (d) 28-23

Tournon-Tain - Monaco (d) 18-12

Véore XV - Voiron (d) 26-20

Vinay (o) - Montélimar 48-15

Poule 3

Seul Gaillac s'est imposé en déplacement, à Salanque-Côte Radieuse. Pour le reste des clubs catalans, cette reprise s'est bien passée avec les succès bonifiés de l'ES catalane et Prades contre Saint-Sulpice-la-Pointe et Servian-Boujan. Villefranche-de-Lauragais aussi a repris du bon pied en dominant largement Millau.

Argelès/Mer (o) - St-Sulpice/Tarn 39-12

Leucate - Palavas-Lunel (d) 27-25

Pézenas - Balma (d) 26-20

Prades (o) - Servian-Boujan 48-19

Torr.-Canet-Ste-M. (d) - Gaillac 17-20

Villefranche-de-Lauragais (o) - Millau 35-8

Poule 4

Causse-Vézère a réalisé la bonne opération en allant gagner à Vichy, d'habitude solide à domicile. Dans le derby aveyronnais, Lévézou-Ségala s'est imposé en costaud à Decazeville. Grâce aux cinq points du bonus offensif, Beaumont-de-Lomagne et Cahors prennent la tête de la poule.

Beaumont-de-L. (o) - Clermont-Cournon 29-7

Belvès - Arpajon-Vein. (d) 33-31

Decazeville (d) - Lévézou-Ségala 24-26

Monflanquin - Nègrepelisse 27-18

Riom - Cahors (o) 25-39

Vichy (d) - Causse-Vézère 35-39

Poule 5

Ici, toutes les rencontres se sont jouées en 13 points ou plus ! A l'exception de Coarraze-Nay, qui a renvoyé Grenade à ses études, les Béarnais ont connu un triste sort, Bizanos s'inclinant à Lourdes, l'Usep à Saint-Girons, Pont-Long à Rieumes et Morlaàs à Oursbellile.

Grenade/Gar. - Coarraze-Nay (o) 8-29

Lourdes (o) - Bizanos 31-15

Miélan-Mirande-Rab. - Léguevin 23-10

Oursbelille-Bordèr. (o) - Morlaàs 27-9

Rieumes (o) - Pont Long 28-9

Saint-Girons (o) - Ger-Séron-Bédeille 31-13

Poule 6

En allant gagner à Casteljaloux, Layrac a marqué un gros coup. Tout comme Mouguerre, auteur du seul bonus offensif de la poule contre Saint-Paul-lès-Dax. Du reste, Boucau-Tarnos s'est bien comporté à Hendaye.

Casteljaloux (d) - Layrac 27-33

Aramits-Asasp - Soustons (d) 31-25

Hagetmau - Bon Encontre-Boé (d) 22-17

Hendaye (d) - Boucau-Tarnos 24-30

Mouguerre (o) - St-Paul-lès-Dax 42-25

Poule 7

Quels débuts pour Castillon-la-Bataille ! La montée en Fédérale 2 a bien été digérée puisque les Girondins ont empoché le bonus contre La Baule. Du côté des écuries plus habituées à ce niveau, Malemort n'a fait qu'une bouchée de Saint-Junien tandis que Rochefort a réussi à distancer Isle-sur-Vienne.

Castillon-la-Bat. (o) - La Baule 57-20

Malemort-Brive O. (o) - Saint-Junien 43-16

Poitiers - St-Yrieix-la-Pe. 19-11

Rochefort - Isle-sur-Vienne 26-12

Surgères (d) - Lormont 22-29

Tours - Mérignac (d) 14-9

Poule 8

Pour Le Havre et Le Rheu, tout roule ! Deux victoires avec le bonus offensif, et une première place partagée dans cette poule 8. Les promus Saint-Malo et Amiens ont manqué leur première.

Domont (d) - Boulogne-Billancourt 17-20

Le Havre AC (o) - Amiens 52-22

Le Rheu (o) - Antony-Métro 36-15

Orsay (d) - Versailles 25-28

Ris-Orangis - Courbevoie 31-23

Saint-Malo (d) - Plaisir 18-23