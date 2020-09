Un match de Fédérale 1 (Poule 3) a été reporté, ils 'agit du match entre le FCTT et le Sporting Club de Graulhet. Il devait de jouer à Toulouse dimanche à 15 h 30 au Stade Georges-Aybram. Il a été reporté au 14 février. La raison de ce report est une question de logistique, un problème de transport en autocar mais lié directement à l'épidémie de Covid. Le transporteur n'a pas souhaité acheminer des joueurs qui n'auraient pas pu se doucher. Le FCTT avait pourtant fait son possible pour accueillir leurs adversaires dans les meilleures conditions possibles. La semaine passée, Graulhet avait perdu son premier match de championnat à domicile contre Berre l'Etang. De son côté, le FCTT n'avait déjà pas pu jouer la semaine passée à cause de l'épidémie de Covid (match contre Ceret reporté).