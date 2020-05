Ils devaient ou devraient être douze clubs pour la prochaine division Nationale, ils seront sûrement treize, selon les dernières informations recueillies par Midi Olympique.

La procédure d’invitation officielle n’a pas encore été lancée, et le tandem FFR - LNR doit encore plancher sur le projet pour le finaliser. Pour autant, il avance à grands pas. Il semble même que les derniers écueils à la création d’un "National" qui constituera l’élite amateur soient franchis. Longtemps imaginée à douze, la poule semi-professionnelle devrait finalement compter treize clubs.

Selon le souhait fédéral, il s’agira d’une véritable division avec un système de montées-descentes. Une commission technique s’est tenue ce lundi entre membres de France Rugby et de la LNR qui se sont entendues pour finaliser le règlement sportif. Il y aura la saison prochaine deux montées vers le Pro D2, et deux relégués en Fédérale 1.

Ce jeudi matin un ultime rendez-vous était programmé pour régler la question des équipes espoirs des clubs concernés, et de leur championnat respectif. Les discussions se sont poursuivies dans l'après-midi. Demain, vendredi, le bureau fédéral doit officialiser la création de ce nouveau championnat qui comportera une phase régulière et des phases finales (vraisemblablement des demies et une finale).

Contrairement à ce qui avait transpiré dans les couloirs de la fédération, ils devraient être treize clubs invités. Suresnes, que l’on avait annoncé non candidat, postule toujours. Même chose pour Bourgoin et Chambéry. En revanche, Aubenas-Vals ne devrait finalement pas en être. Bernard Laporte contactera directement les clubs concernés pour officialiser les choses.

Une fois que la création du "National" aura été actée, les clubs de Fédérale 1 connaîtront enfin leur poule.

Les clubs probables (13) : Albi, Blagnac, Bourg-en-Bresse, Bourgoin, Chambéry, Cognac-Saint-Jean-d’Angély, Dax, Dijon, Massy, Narbonne, Nice, Suresnes, Tarbes.