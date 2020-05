Il est évident que lʼactualité de lʼUS Bressanne est davantage tournée à lʼheure actuelle vers les soubresauts et autres rapports de force engendrés par les querelles entre LNR et FFR au sujet de lʼaccession de deux équipes de Fédérale 1 à la Pro D2. Cʼest dʼailleurs à ce titre que le président est sorti du bois hier soir dans les colonnes de Midi Olympique, en sʼinsurgeant du choix dʼéventuellement privilégier Massy et Albi au détriment de son club. Et dʼavancer dʼautres idées, pour à minima rassembler les équipes susceptibles de postuler à la Pro D2 dans une division intermédiaire. "Si nous ne devions pas évoluer en Pro D2, notre nouveau comba serait de faire en sorte que le National voit le jour dès la saison prochaine, lançait Jean-Pierre Humbert dans cet entretien. Dʼailleurs, je lʼai dʼores et déjà signifié au président de la FFR, Bernard Laporte..." Simple voeu pieux, ou une lutte encore susceptible dʼêtre remportée, sachant que lʼannonce officielle de la nouvelle formule de la Fédérale 1 sera présentée le 15 mai ? Difficile de le savoir, pour lʼheure...

Trois arrivées officialisées

Lʼunique certitude ? Elle est quʼil reste une saison à préparer, et un effectif à construire en vue de la saison prochaine. "Par rapport à lʼaccession, nous étions premiers dʼune poule que tout le monde considérait comme très relevée, et lʼobjectif initial de cette saison 2019-2020 était évidemment de remonter en Pro D2, nous confirmait le président Jean-Pierre Humbert. Jusquʼau 15 mars, nous avons travaillé sur une stratégie de recrutement en prévision de la Pro D2. Aujourdʼhui, évidemment, ce nʼest plus la même chose..."

Une stabilité qui nʼempêche pas quelques ajustements, ainsi quʼen ont témoigné trois arrivées officialisées dans la semaine : celle du demi de mêlée Florent Campeggia (24 ans) et du pilier droit Anthony Martin en provenance de Rouen (Pro D2), sans oublier le polyvalent trois-quarts sud-africain Christiaan Erasmus (24 ans) auteur de 7 essais cette saison sous les couleurs dʼAubenas. Des choix ciblés qui témoignent de la solidité du projet burgien, dont ses dirigeants en souhaitent pas se départir. "Pour évoluer en Fédérale 1, il nʼy a pas besoin du même effectif quʼen Pro D2, donc on va être attentif si des opportunités se présentent de joueurs non conservés à lʼéchelon supérieur mais honnêtement, il nʼy a pas de précipitation à avoir." Pas vraiment le genre de la maison.