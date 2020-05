Le club tarnais était leader de sa poule de Fédérale 1 et affichait le meilleur bilan de la division avant l'arrêt de la compétition : "Nous travaillons toujours avec l’objectif de jouer l’an prochain en Pro D2. On le mérite, affirme l'entraîneur tarnais Arnaud Mela dans La Dépêche du Midi. (...) On sait qu’il y a de fortes chances pour que le championnat débute plus tard que prévu (certains parlent de mi-octobre). Dans ce contexte, la formule actuelle ne pourra pas aller à son terme. On parle de plus en plus aujourd’hui, de deux poules de 8 en Top 14 qui deviendrait un Top 16 avec la montée de deux clubs de Pro D2, ainsi que la création de deux poules en seconde division professionnelle qui permettraient à Albi et Massy de monter. Ce serait dans l’ordre des choses"; estime le manager albigeois. Le président du SCA, Alain Roumegoux, est sur la même position : "Seule la Pro D2 est dans nos têtes, dans notre travail quotidien. Pas autre chose." L'idée de Pro D3 lancée par le Président de la FFR, Bernard Laporte, est jugée "intéressante" même si "aujourd’hui, le rugby n’est pas assez riche pour créer cette division intermédiaire".