Bordeaux-Bègles : Jandre Marais entraînera Floirac (Fédérale 1) la saison prochaine

Il a suffit que sur les ondes de France bleu Gironde, le deuxième ligne et vice-capitaine de l’UBB Jandre Marais avoue son désir de se consacrer à l’entraînement à la fin de sa carrière, pour que Nicolas Guyamier établisse le contact.

La suite, le président la raconte : ''J’ai rencontré Jandre et le contact a été de suite positif. J’étais gêné par rapport à l’offre que je pouvais lui faire eu égard son niveau et son statut car il n’est pas dans la philosophie du club de donner plus à l’entraîneur des avants qu’au manager ou au coach des trois-quarts. Nous avons un petit budget. Il fallait que Jandre le comprenne et le premier barrage a été levé sans le moindre problème. J’ai obtenu l’accord de Laurent Marti dès lors que cet engagement ne nuisait pas au travail du joueur à l’UBB (il est sous contrat jusqu’en 2023. NDLR).''

A la suite de ce deal, la saison prochaine, le coach des avants Julien Bouic sera promu manager général en charge de la mêlée, Jandre Marais entraînera le pack floiracais dans la perspective de sa reconversion et Rémi Campet conserve la préparation des lignes arrières.

Par Gérard PIFFETEAU