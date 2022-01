Des images dont on se serait bien passé. Hier, le derby du Var entre Hyères-Carqueiranne et la Seyne-sur-Mer a tenu toutes ses "promesses" les plus désolantes. Dans le jeu, les locaux ont dominé les débats, ce qui n'a surpris personne puisqu'ils sont larges leaders de la poule 2 de Fédérale 1. Et c'est logiquement qu'ils se sont imposés face à leurs voisins 22-6. Mais si ce match a quelque chose de notable, c'est pour des faits extra sportifs. C'est à la 55e minute qu'une première bagarre générale a éclaté entre les deux formations, entraînant un carton rouge de chaque côté (Munoz pour Hyères, Braendlin pour la Seyne). Cinq minutes plus tard seulement, les trente acteurs ont remis ça, avec à la clé deux nouvelles expulsions (Bouchon pour Hyères, Graaff pour la Seyne, 60e minute).

L'ailier australien David Smith (35 ans), désormais joueur de Hyères-Carqueiranne, a publié sur son compte Twitter ce lundi matin une vidéo de la bagarre depuis les tribunes du stade. "Bienvenue dans le rugby du sud de la France. Ca me rappelle nos matchs de village aux Samoa. Allez, jouons au rugby et si vous voulez vous battre, allez faire de la boxe" a commenté l'ancien Toulonnais et Castrais. Des images pas dignes d'un terrain de rugby. Rugby de clocher diront certains, rugby désolant pour les autres. Toujours est-il que Hyères caracole largement en tête de la poule 2, avec désormais 76 points.