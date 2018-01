Les résultats du week-end

Poule élite : Provence de justesse

Provence 26 – 23 Strasbourg

Largement favoris au coup d'envoi, le leader s'est fait peur contre le 6e. Pourtant, les locaux avaient fait la différence en menant 26-9 à l'heure de jeu grâce à 4 essais. Mais les Alsaciens n'ont pas abdiqué, au contraire, ils inscrivent deux essais en fin de match et privent les joueurs de l'entente Aix-Marseille d'un point de bonus offensif. Néanmoins, les locaux restent sur 9 victoires consécutives et prétendent plus que jamais à une place en Pro D2.

Aubenas 26 – 17 Chambéry

Aubenas a réalisé une des bonnes surprises du week-end. La lanterne rouge s'impose et prive le quatrième du bonus défensif. À la lutte pour la montée, depuis deux saisons, les Savoyards sont désormais dans la tourmente, entre résultats sportifs moyens et problèmes administratifs.

Autres résultats : Rouen surprend et s'impose 12-35 à Roval Drôme, Tarbes s'impose logiquement 37-16 contre Limoges, Bourg-en-Bresse remporte le choc contre Albi 20-12. Bourgoin était exempt

Poule 2 : Langon retrouve espoir

Tyrosse 12 – 7 Saint-Jean de Luz

Les locaux font la belle affaire du jour en s'imposant dans le derby basque. Cette victoire permet aux locaux de monter sur le podium, et de revenir à deux points de l'adversaire du jour. Les visiteurs eux perdent leur première place au profit de Cognac.

Saint Médard en Jalles 21 – 22 Langon

Au duel importantissime dans la course au maintien entre le 9e Saint-Médard en Jalles, et le 10e Langon. Les poursuivants s'imposent d'un point, et il s'agit peut être là du point le plus important dans leur saison. Distancé avant le match, Langon revient à 4 points de leurs adversaires du jour, et donc du maintien.

Autres résultats : Hendaye s'incline logiquement 6-40 contre le leader Cognac, et Arcachon domine Niort 28-15. La rencontre Nantes Oloron est reportée, et Anglet était exempt.

Poule 3 : Trelissac s'empare de la 2e place

Lavaur 21 – 16 Valence d'Agen

Pour ce choc de haut de tableau entre le quatrième et le troisième, le match aura tenu ses promesses. Quelques points, des essais, un duel serré qui finalement bascule pour les locaux. Les visiteurs repartent avec un point de bonus défensif qui leur permet de rester devant leurs adversaires du jour au classement.

Bergerac 24 – 20 Bagnères de Bigorre

Les locaux réalisent une bonne surprise ce dimanche. Huitième du championnat, ils s'imposent de justesse contre le cinquième. Ces derniers réalisent une mauvaise opération, et se retrouvent distancés dans la course aux phases finales.

Autres résultats : Trelissac s'impose logiquement 38-10 contre Graulhet, Castanet bat Rodez 37-17, et Lombez Samatan remporte son premier succès de la saison, 16-10 contre Saint-Sulpice sur Lèze. Le leader Blagnac était exempt.

Poule 4 : Mâcon s'impose en leader

Mâcon 29 – 6 Nîmes

Pour ce duel entre le leader et son dauphin, les locaux savaient qu'ils pouvaient dépasser leurs adversaires. Pour cela, il ne fallait leur laisser aucune miettes. Ce large succès permet à Mâcon de prendre la tête du championnat pour un petit point.

Vienne 13 – 16 Grasse

Les locaux, à la lutte pour une place en phase finale se sont fait surprendre par la lanterne rouge. Une défaite qui leur fait perdre leur troisième place au profit de l'ASVEL. Pour les visiteurs, cette victoire est décisive dans la lutte au maintien et leur permet de faire un bond de 4 places.

Autres résultats : Céret bat Suresnes 26-19, Dijon s'impose contre Agde 26-17, et l'ASVEL domine le RCHCC 21-16. La Seyne sur Mer était exempte.