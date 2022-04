C’est officiel depuis quelques mois déjà : dès la saison prochaine, une nouvelle compétition, la Nationale 2, va apparaître entre la Fédérale 1 et la Nationale, afin de faire la passerelle entre ces deux divisions. Pour parvenir à "monter d’un étage" et à rallier cette nouvelle compétition, les 48 clubs de Fédérale 1, divisés en quatre poules de 12, avaient pour objectif de terminer dans les six premiers de leurs subdivisions respectives. Dans chaque poule, les quatre premiers – soit seize clubs – sont directement promus. Les équipes classées au rang 5 et 8 devront disputer un barrage d’accession sur un format aller-retour prévu les week-end du 24 avril et du 1er mai.

Or, à une journée de la fin de la phase régulière de la Fédérale 1, on connaît déjà treize des seize équipes qui composeront cette nouvelle compétition. Subtilité du règlement et sous réserve que lesdits clubs acceptent le cadeau, les deux finalistes de Fédérale 1 seront promus directement en Nationale et non en Nationale 2.

A quatre-vingts minutes du terme de la compétition de Fédérale 1, on connaît déjà treize des seize promus directs vers la Nationale 2. Trois des quatre poules ont en effet livré leur verdict (reste à déterminer, à la marge, le classement final au soir de la dernière journée). Seule la poule 3 a encore un peu de suspense à offrir. Derrière l’intouchable leader Nîmes (88 points), seule équipe qualifiée à cette heure, il y a quatre équipes qui se disputeront trois places lors des deux dernières journées, il s’agit de Pamiers (69 points), Marmande (69 points), Saint-Sulpice-sur-Lèze (65 points) et Graulhet (64 points).

Enfin, mention spéciale à Hyères-Carqueiranne-La Crau, 96 points, qui pourrait, en cas de succès lors de la dernière journée franchir la barre symbolique des 100 points sur la saison régulière. Les Varois termineront quoi qu’il arrive premiers nationaux. Bravo !

Les promus vers la Nationale 2

En poule 1 : Périgueux, Niort, Floirac, Rennes.

En poule 2 : Hyères-Carqueiranne, Rumilly, Mâcon, Vienne.

En poule 3 : Nîmes.

En poule 4 : Fleurance, Auch, Tyrosse, Saint-Jean-de-Luz.