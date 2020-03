En 2020, le rugby va changer de dimension. Toujours avec quelques années de retard sur le football, sport numéro un dans le monde, le rugby entre enfin dans le monde virtuel du "gaming". Un changement considérable pour un sport en quête de perpétuelles évolutions. Le début d’année 2020 a été riche en nouveauté pour les amateurs de jeux vidéo, de Fantasy Game, et même de paris… En effet, coup sur coup, les éditeurs et développeurs Big Ben et Eko Software en s’associant ont lancé le 23 janvier le jeu vidéo Rugby 2020 (disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC), puis dans la foulée Midi Olympique et Feeling Sports lançaient leur Fantasy Game, La Grande Mêlée.

Tout cela quelques mois après que la FDJ, via son application ParionsSport Point de vente, ne se lance pour la dernière Coupe du monde au Japon dans son Loto Rugby 7 et 15. Un produit qui continue avec les compétitions domestiques (Top 14, Pro D2, Premiership, ou encore le Super Rugby) et actuellement avec le Tournoi des 6 Nations. Trois lancements qui permettent au rugby d’intégrer enfin le top 3 des sports les plus joués dans le monde du gaming et des paris sportifs, derrière le football et le basket…

Rugby 2020, enfin un jeu à la hauteur ?

Les amateurs de jeux vidéo attendent toujours un jeu de rugby digne de ce nom. Il faut dire que le football avec Fifa et PES, ou le basket avec NBA Live et NBA 2K sont intouchables dans le domaine. Mais depuis le fameux Rugby 08 d’Electronic Arts, les différents éditeurs et développeurs se sont essayés sans franche réussite. Au cours de l’année 2019, Big Ben et Eko Software annonçaient donc une nouvelle qui allait ravir les amateurs de rugby.

"Le studio Eko Software travaille depuis près de 2 ans sur un nouveau jeu de rugby, en se basant notamment sur les retours de la communauté de Rugby 18 afin d’aboutir à un titre encore plus fidèle à ce sport. L’ambition est d’établir la nouvelle référence des simulations de rugby. De nombreux points ont été améliorés pour ce nouvel opus : la profondeur tactique, la refonte de l’IA et le rendu graphique. A l’occasion de ce nouveau jeu de rugby, le studio s’est entouré de nombreux experts, afin de retranscrire fidèlement les tactiques d’équipe." Alors verdict ? Les retours des utilisateurs sont encore mitigés. Si les gamers connaissent une vraie amélioration par rapport aux derniers jeux, il y a encore du travail. Manque de certaines licences, graphismes légers, et un gameplay qui pose encore question, voilà les points principaux qu’il faudra corriger pour enfin avoir un jeu à la hauteur !

La Grande Mêlée, le Fantasy Game du Midol

Si la greffe a du mal à prendre sur les consoles de jeux vidéo, elle a plutôt bien pris avec La Grande Mêlée, le nouveau Fantasy Game du Midol. Un an et demi après l’échec du jeu Mes Petits Potos lancé par les deux rugbymen professionnels Marc Andreu et Yannick Nyanga, La Grande Mêlée connaît un franc succès auprès des amateurs, qui attendaient depuis longtemps un jeu de qualité sur le rugby hexagonal. Des règles simples, un mode classique pour affronter l’ensemble des joueurs ou bien un mode mercato pour défier ses amis, chacun y trouve son compte. Ajoutez à cela des cadeaux de valeurs pour les meilleurs joueurs, et voilà ce qui fait la réussite du Fantasy Game, créé par Midi Olympique et la société Feeling Sports spécialiste du genre (Roland-Garros, Tour de France, Ligue 1, etc.). Un jeu qui compte déjà plus de 32 000 inscrits, après seulement un mois de lancement et quelques journées de Top 14.

Le concept est simple, il faut choisir les bons joueurs qui brilleront sur les pelouses françaises chaque week-end. En fonction de leur performance (points marqués, franchissements, courses avec ballon, plaquages, etc.), ces rugbymen vous rapportent des points qui vous font grimper ou pas dans la hiérarchie ! Vous avez manqué les premières journées et avez accumulé trop de retard pour prétendre aux lots de fin de championnat ? Pas de soucis, des cadeaux sont offerts aux trois premiers de chaque journée, et aux meilleurs joueurs chaque mois. Alors n’attendez plus et venez rejoindre la famille de La Grande Mêlée !

Le Loto Rugby, la nouveauté FDJ

Nombreux sont aussi ceux qui ont succombé au nouveau pari de la FDJ : le Loto Rugby 7 & 15. S’il a été lancé pour la dernière Coupe du monde, la société française a décidé via son application ParionsSport Point de vente de poursuivre l’aventure.

Avec chaque semaine un pactole de 10000 euros à se partager pour la grille à sept matchs ou de 50000 euros pour celle à 14 ou 15 rencontres, les amateurs et pronostiqueurs de ballon ovale ont de quoi se faire plaisir tout en essayant de gagner gros ! Le principe est simple : comme au football, il s’agit du fameux 1-N-2. Le parieur doit choisir entre une victoire, une défaite ou un match nul en cochant la case correspondante. Avec seule subtilité, le handicap qui permet de rééquilibrer les écarts de niveau entre les deux équipes. Avec Frédéric Michalak comme ambassadeur, le rugby a désormais aussi son Loto comme le football a son mythique Loto Foot depuis des années, et comme le basket que la FDJ vient de lancer également au même moment que pour le rugby son Loto Basket.

Le rugby rentre donc bien dans une nouvelle dimension en termes de jeux et paris sportifs.