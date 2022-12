Alors qu'un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, et une amende de 10 000 euros avaient été requis contre Serge Simon, ce dernier a été totalement relaxé. Quel est votre sentiment ?

Nous sommes tout à fait satisfaits, bien sûr, par cette décision. Il est acquitté totalement et n'a aucun frais de justice. C'est bien aussi pour Claude Atcher. Nous sommes tout de même un peu tristes pour Bernard Laporte, parce que dans ce dossier, il ne méritait pas ça. Ce n'est pas tout à fait normal qu'il ait été retenu pour l'ensemble des choses qui lui sont reprochées. Quand vous pensez que la base de tout cela, c'est le contrat d'image avec la société d'Altrad et qu'Altrad avait proposé à Laporte une sommes de 100 000 euros par mois pour entraîner Montpellier...

Vous martelez depuis le début de l'enquête que Serge Simon n'a rien a voir avec l'affaire principale. Vous avez le sentiment d'avoir été entendus ?

C'est-à-dire que nous avons fait la démonstration, tout au long du procès, qu'il ne pouvait y être pour rien. Qu'en aucun cas, il n'avait franchi la ligne rouge. Il a toujours été dans les clous.

Tout est fini pour Serge Simon donc ?

Oui, il n'y aura pas d'appel du parquet. Pour Serge Simon, ce sont des années de souffrance qui sont terminées. Parce qu'il a quand même très mal vécu tout cela. Ça a été beaucoup de travail. En plus, pour ce qui est de la procédure qui a été employée par le PNF (Parquet National Financier, NDLR)... Le respect du contradictoire n'est pas du tout respecté. Quand vous pensez que dès le départ, alors que rien ne lui avait été reproché, il était sous écoute téléphonique... C'est quand même dérangeant. Le principe de la présomption d'innoncence n'a pas non plus été respecté.

L'avocat de Bernard Laporte a justement réagi en disant qu'il était anormal que ce procès ait une telle médiatisation. Partagez-vous son avis ?

Tout à fait ! Ça ne vaut jamais ça. Le contrat qui a été passé, personne n'en voulait. Aucun des partenaires ne voulait payer une somme aussi importante pour cela !