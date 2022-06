"Une dame m'a dit 'Bonjour monsieur Gachassin, je suis contente de vous rencontrer'. C'était comme une supportrice. Sur place, deux agents de police m'ont entendu, m'ont dit qu'il y avait une plainte contre moi. On m'a dit que j'aurais voulu lui faire des bisous, l'embrasser. C'est ahurissant, je ne la connais pas, c'est ahurissant, et les proportions que ça prend." Tels sont les propos rapportés par France Bleu Béarn Bigorre ce jeudi. La jeune femme qui a déposé plainte est âgée de 27 ans et est employée à la Ligue Occitanie de Rugby. D'autres témoins doivent être entendus dans les prochains jours.