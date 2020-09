Le deuxième ligne d’Agen et ancien joueur du CO, Victor Moreaux, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans accompagné d’une obligation de soins et écope aussi d'une amende de 5000 € par le tribunal judiciaire de Castres. Le joueur de 26 ans aurait frapper un militaire du 8e RIPMa (8e Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine) lui causant une fracture de la machoire, la nuit du 5 au 6 mars dernier à la sortie d'une boite de nuit, à Castres.

Ce dernier a été obligé de manger à la paille pendant deux mois. Il a alors déposé plainte, provocant la garde à vue du joueur à la mi-mars. Ce n'est pas le première fois que le deuxième ligne faisait parler de lui de cette manière. Il avait aussi été interpellé, alcoolisé, lors d'une bagarre auparavant. Le joueur arrivé en 2014 dans la ville tarnaise avait alors été licencié pour faute grave en mai, après cette seconde altercation.