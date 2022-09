La cour d'appel de Bordeaux a confirmé, jeudi, le renvoi devant la cour d'assises de trois anciens joueurs de rugby du FC Grenoble mis en cause dans une affaire de viol à Mérignac (Gironde) en 2017, selon une source judiciaire. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue le 12 juin 2019 à l'encontre de l'Irlandais Denis Coulson, 28 ans, du Néo-Zélandais Rory Grice, 32 ans, et du Français Loïck Jammes, 27 ans. À noter que Grice et Jammes évoluent actuellement sous les couleurs d'Oyonnax et Provence Rugby en Pro D2.

Tous les trois sont accusés d'avoir violé, en réunion, une étudiante de 21 ans dans la nuit du 11 au 12 mars 2017 à Bordeaux. Ils l'avaient rencontrée au cours d'une soirée arrosée après un match contre l'Union Bordeaux-Bègles et l'auraient, selon elle, violée dans l'hôtel où ils passaient la nuit. Les joueurs affirment pour leur part que la jeune femme était consentante.

Les magistrats ont également confirmé "la présence de charges suffisantes" pour renvoyer devant la cour d'assises de Gironde deux autres anciens joueurs grenoblois, le Néo-Zélandais Dylan Hayes (28 ans) et l'Irlandais Chris Farrell (29 ans), pour "non empêchement de crime".