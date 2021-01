Un ancien joueur des Ospreys, Thomas Carney, 29 ans, risque la prison à vie pour l'assassinat d'un homme de 76 ans, David Phillips. Dramatique destin pour un joueur qui frappa un temps à la porte de l'équipe première des Ospreys, l'une des quatre franchises professionnelles galloises. C'était un troisième ligne prometteur qui a ensuite "gâché sa vie" selon les mots de l'accusateur public du procès qui s'est déroulé cette semaine à Swansea. "Il a gâché sa vie, gâché les chances qu'il avait de faire de grandes choses en tant que joueur de rugby. Il vivait le désagrément d'être un raté : "Might have been" en anglais."

Les circonstances de la mort de David Phillips furent particulièrement sordides. Le jour de la Saint Valentin 2019, Thomas Carney l'a roué de coups de pieds à la face et à la poitrine, chez lui, au point de le rendre méconnaissable. L'ancien joueur a tenté de se défendre en expliquant que M. Philipps était son mentor chez les alcooliques anonymes et l'a fait venir chez lui pour l'aider à se sevrer avant de le droguer et de le violer. Ce que les expertises médicales n'ont pas prouvé. Pour sa défense, il a admis un "homicide involontaire".

L'accusation soutient que Thomas Carney est allé chez M. Philipps pour obtenir de l'alcool en échange de faveurs sexuelles, de repartir avant de revenir pour précéder à l'agression. Le verdict sera connu jeudi.