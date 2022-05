Selon les informations de News 24, Elton Jantjies aurait été arrêté pour avoir eu un comportement inapproprié en rentrant de ses vacances en Turquie lors d'un vol reliant Dubaï à Johannesburg. Le demi d'ouverture aurait fait pas mal de dégâts à bord de l'avion en dégradant notamment une lumière et la porte des toilettes derrière laquelle se cachait une hôtesse de l'air "terrifiée".

Le Springbok s'est présenté au tribunal ce lundi aux côtés de sa mère, de son avocate et de deux gardes du corps, toujours selon les informations de News 24. L'avocate du numéro dix aurait demandé que le tribunal n'autorise pas la présence des médias qui pourraient "mettre en péril la réputation de Jantjies et celle de son employeur" avant d'ajouter que l'arrestation de son client était "trompeuse et spéculative". Malgré cette demande le magistrat a accordé la couverture médiatique.

Arrêté ce dimanche, Elton Jantjies a été détenu à la station SAPS de l'aéroport avant d'être libéré sous caution (1000 Rand soit 59,29 euros). Sa première audience au tribunal ce lundi a finalement donné lieu à un report de l'affaire au 3 juin pour complément d'enquête et pour explorer la possibilité d'une médiation.