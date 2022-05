Selon les informations de News 24, Elton Jantjies aurait eu un comportement inapproprié en rentrant de ses vacances en Turquie lors d'un vol reliant Dubaï à Johannesburg. Le demi d'ouverture aurait "endommagé une lumière" comme l'indique l'agent du joueur via un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Le Springbok aurait également frappé sur la porte des toilettes de l'avion pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que ses poings saignent. Dans les colonnes de News 24 on peut lire des témoignages qui expliquent que "Jantjies était instable sur ses pieds et qu'il y avait du sang "partout sur la porte des toilettes" et que ses poings tachés de sang entachaient certains des sièges alors qu'il se dirigeait vers son siège après avoir été incapable de franchir la porte ". Une hôtesse de l'air visiblement "terrifiée" est alors sortie des toilettes après que Jantjies soit retourné à son siège, toujours selon un témoin.

La police sud-africaine a confirmé à l'AFP que le joueur avait été arrêté à l'aéroport international OR Tambo avant d'être libéré sous caution pour dommages matériels. Elton Jantjies est attendu pour une audience au tribunal ce lundi.