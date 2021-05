A travers le hashtag #SosteniamoMarco, la Fédération italienne a lancé ce matin sur les réseaux sociaux une campagne de soutien envers Marco Zennaro. Âgé de 46 ans, cet ancien rugbyman, qui a évolué en D1 italienne et qui est l'actuel manager de Venise, est emprisonné depuis plus de 50 jours à Khartoum, la capitale du Soudan. Ce chef d'entreprise, qui est accusé de fraude, affirme avoir été lui-même victime d'une arnaque de la part d'un associé et dit craindre pour son futur après que l'unique intermédiaire, avec qui il eut affaire, a été retrouvé mort.

Si la famille de Marco Zennaro et l'ambassadeur italien au Soudan tentent d'apporter tout le soutien qu'ils peuvent, la Fédération italienne a décidé d'amener sa pierre à l'édifice, notamment pour faire savoir les conditions inhumaines de la détention : " Le rugby italien ne peut manquer de demander avec force aux autorités soudanaises de mettre en oeuvre immédiatement des conditions d'emprisonnement soutenables de Marco et de respecter les normes pénitentiaires internationales, en tenant dûment compte de ses conditions psycho-physiques, déjà précaires en raison de certaines pathologies et désormais en détérioration inquiétante."

Par ailleurs, le président fédéral Marzio Innocenti a tenu à prendre la parole personnellement : "Il est de mon devoir de reprendre l'appel de la famille, en invitant tous les joueurs de rugby italiens à soutenir ce coéquipier dans les moments les plus difficiles de sa vie."