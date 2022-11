Le domicile de Finn Russell a été cambriolé samedi dernier. Les malfrats recherchaient notamment des bijoux et des montres de l'ouvreur du Racing 92 et de sa femme. Mais les deux suspects ont finalement été arrêtés par la police judiciaire, qui suivait à la trace les deux individus depuis trois mois. Toujours selon les informations de RMC Sport, deux hommes de 25 et 36 ans étaient particulièrement connu des services de police, pour être soupçonnés d'un précédent cambriolage à Paris.