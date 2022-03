Les images ont déjà fait le tour d'internet. La vidéo virale met en scène les deux capitaines des réserves de Sarlat et Belvès, convoqués par l'arbitre à l'écart des deux équipes. Le second agresse soudainement son homologue. Bilan : près d'une semaine d'arrêt de travail. Quelques instants avant, une longue et violente bagarre générale impliquait les joueurs et les remplaçants des deux équipes et pas seulement... La photographe indépendante suivant le club depuis deux ans a été prise à partie. Elle devra observer un arrêt de travail de 14 jours. L'arbitre de la rencontre, qui a vu la scène, a proposé de se porter témoin. Les deux victimes ont décidé ce mardi de porter plainte. Le premier contre le capitaine belvésois pour violences avec incapacité totale de travail de moins de huit jours ; la seconde contre X pour violence avec ITT supérieure à huit jours.

L'arbitre a mis un terme à la rencontre à la 75e minute, après les bagarres, le score étant de 20-13 pour Sarlat. La photographe n'a pas souhaité réagir sur l'incident. L'enquête devra déterminer si son agression était intentionnelle et par combien de joueurs elle a été perpétrée.