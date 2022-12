A l'annonce du délibéré de l'affaire dite "Laporte-Altrad", ce mardi, Abdelatif Benazzi, membre de l'opposition, a ressenti du soulagement : "C'est le procès que l'on attendait tous. Même si les Bleus tournent très bien, le rugby français traîne ça depuis des années d'avoir ses dirigeants pointés du doigt pour leur comportement. La justice a fait ce qu'il fallait. Pour moi qui suis un opposant à Bernard Laporte, j'estime que ce n'est que mérité. Je me mets dans la peau des clubs qui lui ont fait confiance et qui se sentent aujourd'hui lésés." Aux yeux de l'ancien deuxième ligne international, il n'y a plus qu'une issue : "J'ai lu le communiqué de la ministre des sports, que je vais d'ailleurs voir demain (mercredi), expliquant pourquoi Bernard Laporte ne peut pas rester. Ce serait effectivement bien qu'il soit digne et qu'il se retire. Oui, Bernard Laporte doit sortir en étant digne un peu. Qu'il prenne ses responsabilités. Il a beaucoup fait pour le rugby sur le terrain mais la gouvernance, ce n'est pas fait pour lui. Il en va de même pour son comité directeur qui l'a soutenu. Il faudrait rapidement de nouvelles élections pour que la Coupe du monde se déroule dans un climat apaisé, à commencer pour l'équipe de France."