C'est avec effroi que le Rouen Normandie Rugby a annoncé, en fin d'après-midi ce mardi, le décès de son ouvreur Jordan Michallet. "La famille du Rouen Normandie Rugby a la profonde douleur de vous annoncer le décès de notre si cher Jordan Michallet. Cette affreuse nouvelle plonge l’ensemble du club dans une peine immense. La direction et l’ensemble du club s’associent à sa famille dans cette terrible épreuve."

Isérois de naissance, formé à Voiron, passé par le centre de formation du FC Grenoble dont il porta les couleurs jusqu'en 2014, avec qui il fut champion de France Reichels, puis par le CS Bourgoin-Jallieu (2015-2017), Michallet avait rejoint depuis 2019 le Nord de la France et Rouen, d'abord en Fédérale 1, qu'il aida à accéder pour la première fois au Pro D2. Depuis, il s'était imposé comme le titulaire au poste d'ouvreur. Cette saison, il avait ainsi disputé seize rencontres (13 fois titulaire).

Également ancien international français chez les jeunes (France U18) il avait trouvé à Rouen le temps de jeu qui lui manquait jusque-là. Et l'efficacité, avec déjà 157 points à son actif cette saison. Il venait d'ailleurs de prolonger de trois saisons avec le club.

Fauché dans la force de l'âge, il laisse tout un club et une famille dans la peine.

A sa famille, ses proches et son club, la rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances.