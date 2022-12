"World Rugby prend note de la décision de la justice française de condamner le président de la Fédération Française de Rugby (FFR) et vice-président de World Rugby, Bernard Laporte, pour des accusations de corruption qui concernent des affaires nationales", souligne dans un communiqué l'instance, dont le siège est à Dublin. Condamné à deux ans de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende, le président de la FFR a été jugé coupable d'avoir rendu une série d'arbitrages au bénéfice de l'homme d'affaires Mohed Altrad après avoir perçu de sa part 180.000 euros en mars 2017, en vertu d'un contrat d'image secret et jamais exécuté.

Justifiant la condamnation par la "gravité des faits", la présidente du tribunal correctionnel de Paris a relevé la "méconnaissance" par Bernard Laporte des "principes de déontologie" qu'il était pourtant chargé d'appliquer et les "atteintes" à son impartialité. A moins d'un an du Mondial-2023 de rugby en France (8 septembre - 28 octobre), Bernard Laporte a été reconnu coupable de cinq des six infractions pour lesquels il était poursuivi, dont la corruption passive et le trafic d'influence."Le Comité Exécutif de World Rugby se réunira ce soir (mardi, ndlr) pour déterminer les prochaines étapes conformément au Code d'intégrité de la fédération internationale. Une nouvelle communication sera faite à l'issue de la réunion", précise encore l'instance dans son communiqué.

Le 1er août dernier, World Rugby a nommé un "responsable indépendant pour les questions d'éthique", Neil Hallett, chargé de mettre en oeuvre son "code d'intégrité" voté en mai 2021. M. Hallett, qui a servi dans la police néo-zélandaise pendant 35 ans avant de prendre sa retraite en 2020 en tant qu'inspecteur, "agira en toute indépendance de World Rugby", avait alors expliqué l'instance, désireuse de prôner "un sport mondial pour tous, fidèle à ses valeurs". "Ses responsabilités porteront notamment sur la vérification de l'éligibilité des personnes susceptibles d'être nommées en tant qu'officiels de World Rugby et sur les investigations relatives à d'éventuelles infractions au Code d'intégrité", avait-elle encore précisé.