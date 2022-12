Quel a été votre premier sentiment à l’énoncé du délibéré dans l’affaire Laporte/Altrad ?

C’est un véritable tremblement de terre pour le rugby français. Ce type de condamnation, c’est du jamais vu pour une président de fédération. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre sport. C’est même plutôt triste, quelque chose qu’on n’aurait jamais voulu vivre. Deux ans de prison avec sursis, ce n’est pas une condamnation anodine. Surtout si proche d’une échéance telle que l’organisation de la Coupe du monde dans notre pays. On ne peut donc pas faire comme si de rien n’était, comme si rien ne s’était passé. Je pense que devant la gravité des faits, et même si l’avocat de Bernard Laporte a annoncé immédiatement faire appel, les membres du Comité Directeur de la FFR devraient démissionner pour permettre de donner la parole aux clubs. C’est la condition nécessaire pour apaiser le rugby français.

Bernard Laporte, selon vous, ne peut-il pas rester à la présidence de la FFR ?

Je ne dis pas qu’il ne peut pas rester en poste, il peut très bien se représenter, mais il doit retrouver de la légitimité devant les clubs en passant par de nouvelles élections. Voilà pourquoi j’en appelle à la démission du comité directeur de la FFR. Aujourd’hui, la justice a décidé, elle a sanctionné. Certes, il y a un appel qui sera jugé dans plusieurs mois, mais si l’on veut apaiser le rugby français et le rassembler en amont de la Coupe du monde, il y a urgence à faire parler les clubs. Voilà la position d’Ovale ensemble.

Qu’est ce qui vous fait croire que le Comité Directeur pourrait prendre cette décision ?

J’en appelle à la responsabilité des personnes. S' ils prennent le temps de réfléchir un peu et de se regarder dans un miroir, ils doivent démissionner. Leur responsabilité est tout de même sacrément engagée. Regardons bien ce qu’il s’est passé. Le Comité directeur a été défaillant à moultes reprises. D’abord, il s’est porté partie civile mais de façon fantomatique. Ensuite, il a signé une lettre de soutien à Bernard Laporte au début du procès, tout en étant partie civile. Et puis, le comité directeur a accepté d’avancer les frais d’avocats à Bernard Laporte, qui devra d’ailleurs désormais les rembourser. Par ailleurs, le Comité Directeur a également été complètement défaillant dans le suivi des affaires de France 2023. On en a vu les conséquences avec la mise à pied du Directeur Général (Claude Atcher), puis sa mise à l’écart définitive. Et le petit complément pour la route, c’est que Claude Atcher a été maintenu en tant que représentant de la FFR au Comité du Tournoi des 6 Nations, alors qu’il était mis à pied. Pour nous, le comité directeur a totalement échoué.

Pensez-vous vraiment que l’image du rugby français soit abîmée par cette condamnation ?

Ce que je sais, c’est que je n’ai pas envie que ce soit la chienlit ni pour le rugby français, ni pour le pays dans les huit mois à venir. Voilà pourquoi il faut en repasser par des élections. Si maintenant, Bernard Laporte est réélu par les clubs, il aura alors retrouvé de la légitimité. Si c’est une autre équipe, un homme ou une femme, tant mieux. Mais on ne peut pas gouverner sans légitimité. Or, un appel n’offre aucune légitimité.