Warburton honoré d'avoir été fait "membre de l'ordre de l'Empire britannique"

Le capitaine du XV du Poireau est entré dans l'histoire l'été dernier (juin-juillet) : capitaine des Lions britanniques et irlandais lors de la tournée en Nouvelle-Zélande, il est devenu le deuxième joueur de l'histoire à connaître cet honneur pour la deuxième fois en carrière. Cerise sur le gâteau, il est resté invaincu en tant que capitaine des Lions (il a terminé dos à dos avec les Blacks lors de cette tournée 2017 après avoir remporté la tournée 2013 en Australie). Avec 79 sélections au compteur, le joueur de 29 ans a également été titulaire lors des cinq rencontres comptant pour le Tournoi des VI Nations 2017, symbolisant son importance au sein de la sélection. Le troisième ligne s'est déclaré touché par cette reconnaissance : "C'est le summum de carrière car ce n'est pas seulement un honneur personnel mais également une récompense pour mes coéquipiers et entraîneurs. Cela n'aurait pas été possible sans tous ces gens autour de moi qui ont façonné mon approche du rugby. Je les remercie tous, en particulier ma mère, mon père, ma femme Rachel et toute ma famille. Merci également à la Fédération galloise de rugby, aux Cardiff Blues et à Derwyn Jones, mon manager, pour leur soutien indéfectible".