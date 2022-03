Mercredi 23 mars

▷ Le principal suspect qui serait l'auteur des coups de feu est arrêté

Selon des sources policières relayées par l'AFP, le principal suspect dans l'affaire du meurtre de l'international argentin Federico Martin Aramburu a été arrêté en Hongrie, proche de la frontière ukraninienne, après cinq jours de cavale. Selon plusieurs medias, Loïk Le Priol, un proche de l'extrême droite, essayait de rejoindre l'Ukraine et les théâtres de guerre avec la Russie.

▷ L'avocat de la suspecte mis en examen prend la parole

Dans les colonnes de l'Équipe, Me Florian Lastelle s'exprime : "Ma cliente panique et elle quitte aussitôt les lieux. Elle se stationne plus loin et appelle son compagnon (NDRL Loïk Le Priol, le principal suspect) puis le questionne sur ce qu'il s'est passé. Il va ensuite lui donner des ordres. […] Il va lui demander de le déposer avenue Wilson, puis lui annonce "On ne se verra plus, je m'enfuis, casse ma puce de téléphone et mon téléphone". "Ma cliente n'est pas politisée, elle est sous l'emprise de quelqu'un" ajoute l'avocat de la jeune femme. "Oui elle a aidé son compagnon à prendre la fuite mais en aucun cas il ne peut s'agir d'une complicité d'assassinat. Elle appelle solennellement les deux suspects à se rendre, pour les victimes, pour la manifestation de la vérité et pour elle", précise-t-il.

" Je ne voulais pas que cela se passe comme cela. J’ai agi par instinct et par amour", explique la suspecte "

Mardi 22 mars

▷ La suspecte présentée au juge et mis en examen

Après avoir terminé sa garde à vue (lundi soir), la suspecte est présentée au juge d'instruction le mardi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire, selon le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. "J’ai dit aux garçons de partir. Je ne voulais pas que cela se passe comme cela. J’ai agi par instinct et par amour." confie Lison au juge des libertés et de la détention, comme rapporté dans les colonnes du Parisien.

Le mardi soir, la jeune femme est mise en examen pour "complicité d'assassinat et "refus de remettre la convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie", a indiqué à l'AFP une source judiciaire. La suspecte aurait refusé de donner aux enquêteurs les codes leur permettant d'accéder à son téléphone ou son matériel informatique. Elle est donc placée en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention.

Lundi 21 mars

▷ Première interpellation

Le premier suspect interpellé est une femme qui serait âgée de 24 ans. Selon les informations de BFMTV, elle serait suspectée d'être la conductrice de la Jeep ayant servi à poursuivre Martin Aramburu et ses amis jusqu'à leur hôtel. Les deux autres individus étaient à ce jour toujours recherchés.

" Le monde du rugby abasourdi dans une douleur indicible", explique l'avocat de la famille de Martin Aramburu "

Dimanche 20 mars

▷ La famille de Martin Aramburu et leur avocat prennent la parole

Dans un communiqué transmis à l'AFP par Me Yann le Bras (l'avocat des proches de la victime) la famille de Martin Aramburu dénonce : "un crime odieux". L'avocat poursuit : "Les jours qui viennent doivent être consacrés au recueillement de sa famille et au travail serein de la brigade criminelle de Paris. Au-delà tout le monde du rugby abasourdis dans une douleur indicible".

Samedi 19 mars

▷ Le déroulé de la soirée

Au lever du jour, alors que l'ancien trois-quarts centre argentin Federico Martin Aramburu et ses amis terminaient leur soirée au Mabillon, un établissement connu du boulevard St-Germain à proximité de la "rue de la soif" (rue Princesse) un groupe d'hommes, qui terminait sa soirée dans le même bar les auraient pris à partie. Selon les informations du Figaro, après une première rixe et l'intervention de la sécurité du bar, les deux groupes d'hommes se seraient séparés. Aramburu et Shaun Hegéarty, également ancien joueur du BO, auraient pris la direction de leur hôtel.

Une jeep verte aurait alors déboulé sur le boulevard, avec plusieurs personnes à l'intérieur. Au moins l'une d'entre elles aurait alors ouvert le feu. Toujours selon Le Figaro, cette première salve n'aurait atteint aucun protagoniste. Une des personnes présentes dans la Jeep se serait alors saisie de l'arme pour poursuivre Aramburu et Hegarty à pieds. Au croisement de la rue de Seine et du boulevard Saint-Germain (Paris 6), l'Argentin aurait alors été touché par cinq balles, pour six cartouches tirées en tout.

▷ Plusieurs suspects identifiés le jour même

L'auteur des coups de feu est identifié par les services de polices qui se lancent à sa recherche. L'homme est connu des services de police et serait un militant d'extrême droite. Une femme et un deuxième homme sont également recherchés. Une enquête pour assassinat est alors ouverte.

■ Pour rappel, Federico Martin Aramburu, dont le corps a été rapatrié hier à Biarritz, sera enterré en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz, samedi après-midi (14 heures). La famille argentine de l'ancien joueur de Biarritz, Perpignan et Dax est arrivée dans la cité biarrote lundi après-midi. Federico Martin-Aramburu était marié et père de trois enfants. Les rédactions du Midi Olympique et Rugbyrama adressent ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Federico Martin-Aramburu.