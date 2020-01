Etrillard forfait pour le Tournoi, qualification historique pour l'UBB... Les 5 infos de ce week-end

Grande fête pour Taumeopeau et Dubois

Lundi 27 janvier aura lieu la grande fête de l'USAP. A l'affiche, les voeux du président François Rivière qui fixera les objectifs de la saison. Au programme également, la remise de deux Oscar Midi Olympique. L'un pour le centre catalan Afusipa Taumopeau et le second pour le jeune ailier Lucas Dubois. Plus de mille convives sont attendus pour cette grande cérémonie en présence des joueurs professionnel et de l'ensemble du club.

Anthony Etrillard forfait pour le Tournoi..

Blessé et remplacé à la 21e minute du match entre les Scarlets et le RCT, samedi dans le cadre de la 5e journée de Champions Cup, Anthony Etrillard souffre d'une fracture d'un péroné. Absent 3 mois des terrains, il ratera le prochain Tournoi des 6 nations.

.. Geraci touché également

Le deuxième ligne lyonnais a été touché dès la première action du match face aux Irlandais. Il a quitté le terrain en boitant bas, aidé par les soigneurs du LOU, a priori blessé au genou droit. Une blessure qui pourrait priver l'ancien Grenoblois du prochain rassemblement des Bleus.

Qualification historique pour l'UBB

Les hommes de Christophe Urios s'imposeront 32 à 17 sur la pelouse du Stade Chaban-Delmas. Une victoire à 5 points qui permet à l'UBB de se qualifier pour la première fois de son histoire en phases finales de la Challenge Cup. Direction les Waps la semaine prochaine avec l'objectif de finir dans les meilleurs premiers des phases de poule pour avoir la chance de recevoir en quarts de finale.

Top 14 - Christophe Urios (Bordeaux)Icon Sport

Vannes s'impose à Mont de Marsan

Après trois défaites consécutives, Mont-de-Marsan voulait réagir dans ce début d'année 2020 pour se relancer dans la course aux phases finales. Seul problème, les Landais étaient opposés à une équipe vannetaise qui ne cesse de grandir dans cette Pro D2.